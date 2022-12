Kamil Stoch zachwycił w Wiśle. Znamy mistrza Polski!

Dzisiejsze warunki na skoczni w Wiśle nie należały do najłatwiejszych. Wiatr nie oszczędzał zawodników, jednak zobaczyliśmy kilka naprawdę dobrych i dalekich skoków. Wszystkiemu przyglądał się m.in. Thomas Thurnbichler. Serię próbną wygrał Paweł Wąsek, który skoczył na odległość 131,5 m. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła (127,5 m), a trzeci był Kamil Stoch (120 m). Dawid Kubacki nie skakał ze względu na przeziębienie. W pierwszej serii wystąpiło 33 zawodników.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Pierwsza seria

Decyzją sedziów skoczkowie rozpoczęli zawody z 17. belki. Konkurs w Wiśle otworzył 15-letni Słowak Hektor Kapustik (jedyny obcokrajowiec na starcie), który uzyskał 103,5 metra. Zawodnicy skakali przy temperaturze +3 stopni Celsjusza, a wiatr przerwał zawody już przy czwartym zawodniku, Dawidzie Stasiaku, który oddał skok na odległość 88 metrów.

Na pierwszy daleki skok przyszło nam czekać dopiero do ósmego skoczka. Wiktor Szozda poszybował na odległość 125,5 metra i uzyskał przewagę nad drugim zawodnikiem na aż 49,1 punktu. Nieco dalej, bo na 127. metrze wylądował Tymoteusz Amilkiewicz, jednak zważywszy na to, że skakał w lepszych warunkach niż Szozda, zostało mu odjętych więcej punktów i zajął 2. miejsce.

Z wyjątkiem Szymona Zapotocznego, który skoczył 96,5 metra, wszyscy zawodnicy do numeru 20. przekroczyli granicę 100. metra. Karol Niemczyk musiał trochę dłużej poczekać na swój start, gdyż uniemożliwiały mu to warunki pogodowe. Klemens Joniak, który zadziwił wszystkich dyspozycją w treningu, skoczył 120 metrów.

Wiktor Szozda wciąż prowadził, a najbliżej jego był Jarosław Krzak, który skoczył 124 metry i zajął 2. lokatę. Po tym skoku jury zdecydowało się obniżyć belkę na 12. pozycję. Pierwszym uczestnikiem Pucharu Świata, który pojawił się na skoczni, był Jakub Wolny. Wylądował na 121. metrze, co nie do końca zadowoliło Thomasa Thurnbuchlera, ale Polak objął prowadzenie.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Najlepsza 10. pierwszej serii

Tomasz Pilch skoczył tylko 115,5 metra, co dało mu czwartą pozycję. Następnym skoczkiem na belce był Aleksander Zniszczoł, który uzyskując odległość 118,5 metra, uplasował się na trzecim miejscu. Jeszcze słabiej zaprezentował się Maciej Kot. 115 metrów dało mu piątą lokatę. Sędziowie zadecydowali o chwili przerwy przez słabe warunki atmosferyczne.

Szokująco słaby skok oddał Andrzej Stękała. Wielokrotny reprezentant Polski skoczył tylko 87 metrów, a po wylądowaniu wykonał wymowny gest w stronę sędziów. Znacznie lepiej zaprezentował się Klemens Murańka, który wylądował na 118,5 metrze i zajął 3. miejsce. Kapitalny skok oddał Stefan Hula. 124,5 metra pozwoliło mu objąć prowadzenie. Podobną formę pokazał Jan Habdas, który oddając skok na 122 metry, wyprzedził poprzednika.

Przyszedł czas na najlepszą trójkę. Pierwszym skoczkiem był Paweł Wąsek i pokazał prawdziwą klasę. Wylądował na 130. metrze i bezdyskusyjnie zaczął liderować. Jeszcze lepiej spisał się Kamil Stoch, który skoczył aż 138 metrów! Lądowanie na dwie nogi odjęło mu trochę punktów, ale i tak objął prowadzenie. Warto zaznaczyć, że trzykrotny mistrz olimpijski startował z 11. belki. Ostatnim skoczkiem, startującym w pierwszej serii był Piotr Żyła, który skakał z 9. belki startowej. Po chwili przerwy przez warunki pogodowe oddał skok na odległość 127 metrów i objął prowadzenie. Wyprzedził Kamila Stocha o 4,3 punktu.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Druga seria

Pierwszy skok nie zwiastował najlepszego przebiegu drugiej serii. Dawid Stasiak zszedł z belki startowej, a potem oddał bardzo słaby skok. Następni zawodnicy spisali się nieco lepiej, ale wiatr wciąż nie oszczędzał zawodów. Zaledwie kilku skoczków przekroczyło odległość 100. metrów. Niestety warunki pogodowe nie ulegały poprawie, przez co zawodnicy dostawali sygnały od trenerów, by opuszczali belki startowe.

Na pierwszy dłuższy skok przyszło poczekać aż do skoku Andrzeja Stękały, który czekał na swój występ kilkanaście minut przez szalejący wiatr. Skoczek wylądował na 127 metrze z 16. belki startowej. Kolejni skoczkowie lądowali w okolicach 110 m. Drugi Szymon Jojko osiągnął 109 metrów i uplasował się za Stękałą.

Następni w kolejce Klemens Joniak i Marcin Wróbel przejmowali prowadzenie. Pierwszy uzyskał 118,5 metra, drugi 126. Po kilku lepszych skokach jury postanowiło obniżyć belkę na 14. pozycję. Zarówno Tomasz Pilch, jak i Maciej Kot nie pokazali się z najlepszych stron. Drugi z wymienionych oddał skok na odległość 114,5 metra i wyprzedził Wróbla.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Najlepsza 10. drugiej serii

Pierwszy skok powyżej 120 metrów oddał Wiktor Szozda, a dokładniej 122 metry. Przez lepsze warunki miał odjętych kilkanaście punktów i nie objął prowadzenia. Aleksander Zniszczoł skoczył 117,5 metra i objął 3. pozycję. Znacznie lepiej spisał się Klemens Murańka, który osiągając 123 metry, objął prowadzenie.

Bardzo zaskoczył Jarosław Krzak, który oddał zdecydowanie najdalszy skok drugiej serii, na odległość 126,5 metra i wyprzedził Murańkę. Jakub Wolny skoczył tylko 108,5 metra i uplasował się na 7. pozycji. To była szansa dla Stefana Huli, który musiał chwilę poczekać na swoją kolej. Kiedy do niej doszło, najstarszy zawodnik mistrzostw Polski wylądował na odległości 127,5 metra i znacznie wyprzedził Krzaka. Jan Habdas skoczył 118,5 metra i był drugi.

Paweł Wąsek, który miał sporą przewagę po pierwszej serii, skoczył 120,5 metra, co wystarczyło do wyprzedzenia Stefana Huli. Kamil Stoch oddał doskonały skok na odległość 125,5 metra i przeskoczył poprzednika. Liderujący po pierwszej serii Piotr Żyła skoczył 123,5 metra, co nie wystarczyło, by zostać mistrzem Polski. Zwycięzcą został Kamil Stoch!

