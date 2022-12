Na polskiego skoczka spadł hejt. „Niektórych treści nie wypada cytować”

Po obiecującej inauguracji sezonu w Wiśle wiele spodziewano się po Tomaszu Pilchu. Jednak w ostatnim czasie skoki w wykonaniu młodego zawodnika nie są poprawne, co skutkuje brakiem kwalifikacji do konkursów. Reprezentant Polski zdradził, że po gorszych występach dostaje wulgarne wiadomości. – Nie jest to najlepsza forma wsparcia – uważa.

Tomasz Pilch to jeden z najmłodszych członków naszej kadry narodowej. Po raz pierwszy usłyszano o nim w 2017 roku, kiedy wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w Kanadzie. W 2020 roku wywalczył złoty medal mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Skoczni im. Adama Małysza i wyprzedził wówczas m.in. Dawida Kubackiego, który sięgnął dopiero po srebro. Młody skoczek wystąpił już w pięciu konkursach podczas bieżącej edycji Pucharu Świata. Do tej pory zgromadził jedynie osiem punktów, które wywalczył w inauguracyjnym konkursie w Wiśle. Tomasz Pilch: Wszystko się posypało Jednak po tych zawodach coś w skokach Tomasza Pilcha się zacięło i już mu nie idzie tak dobrze, jak wcześniej. Sam zawodnik w wywiadzie dla TVP Sport przyznał, że po inauguracji sezonu w Wiśle zaczął od siebie za dużo wymagać. – Wszystko się posypało – przyznał. Początek pokazał, że potrafię awansować do czołowej „30”. Denerwowałem się, ale po rozmowach z psychologiem stwierdziłem, że złe emocje w niczym nie pomogą – dodał. Pilch: Pojawiają się treści, których nie wypada cytować Na pytanie dot. komentarzy kibiców, którzy mówią, że młodzież przygląda się z daleka starej gwardii. – Nie skupiam się na takich docinkach – powiedział, dodając, że są takie momenty, że dostaje wulgarne wiadomości. – To nie pomaga – kontynuował. Pilch przyznał, że stara się unikać czytania tych komentarzy, ale – jak dodaje – od czasu do czasu pojawiają się powiadomienia z treściami, których nawet nie wypada cytować. – Nie jest to najlepsza forma wsparcia – powiedział. Jednak młody skoczek pozostaje optymistą i nie zamierza się poddawać. – Wszyscy zaczniemy lepiej skakać. To kwestia czasu – zakończył. Czytaj też:

