Noriaki Kasai złożył szokującą deklarację. Tego nikt nie się spodziewał

Nie od dzisiaj wiadomo, że sportowcy pochodzący z Japonii są długowieczni. Kolejnym, który postanowił do udowodnić, jest Noriaki Kasai. Legendy skoków narciarskich dawno nie widzieliśmy na skoczni w najważniejszych zawodach, ale to nie oznacza, że powiedział ostatnie słowo. Wręcz przeciwnie – japoński mistrz zadeklarował, że chciałby jeszcze wystartować w Pucharze Świata.

Skoki narciarskie – Noriaki Kasai chce wrócić do Pucharu Świata

Mało tego, bynajmniej nie chodziło mu jednorazowy start, który miałby formę benefisu albo pożegnania. Nie, zawodnik ten postawił przed sobą ambitny cel. Opowiedział o nim w mediach, tuż po zawodach zorganizowanych w jego ojczyźnie. Co prawda nie poszło mu w nich dobrze, bo Nayoro zajął 13. i 19. miejsce, ale ogólnie uważa, iż jeszcze jest w stanie wrócić do naprawdę wysokiej formy.

– Celem na ten sezon jest powrót do Pucharu Świata – stwierdził bez ogródek, cytowany przez Eurosport. – Do tej porty startowałem w nim 569 razy. Chciałbym dojść do 600 występów. A dzisiaj? Cóż, nie dogadałem się ze skocznią – przyznał Kasai, stawiając sobie poprzeczkę naprawdę wysoko. Nie wszystko jednak zależy od niego. Najpierw musi jeszcze zdobyć uznanie selekcjonera reprezentacji Japonii. Mówi się jednak, że w obecnej formie może mu być trudno wywalczyć nawet miejsce w krajowej kadrze na zawody w Sapporo.

Noriaki Kasai i jego bogate CV

Nawet jeśli skoczkowi z Kraju Kwitnącej Wiśni nie uda się spełnić wspomnianego marzenia, jego CV nadal będzie imponujące. Kasai ma na koncie 3 medale olimpijskie oraz 7 medali mistrzostw świata (choć żadnego złotego). Wygrał też mistrzostwa świata w lotach w 1992 roku. Ponadto zwyciężył w 17 konkursach indywidualnych Pucharu Świata, a dwukrotnie kończył te zawody na podium w klasyfikacji generalnej.

