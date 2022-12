Thomas Thurnbichler odkrył karty. Oto kadra na Turniej Czterech Skoczni

Tuż po zakończeniu mistrzostw Polski w Wiśle, które zwyciężył Kamil Stoch, Thomas Thurnbichler zdecydował się na ogłoszenie kadry na Turniej Czterech Skoczni. Austriak był obecny podczas zawodów i dokładnie przyjrzał się dyspozycji poszczególnych skoczków. Nie ma większych niespodzianek, być może poza jedną. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas duże emocje.

Thomas Thurnbichler ogłosił kadrę na Turniej Czterech Skoczni

Na Twitterze Polskiego Związku Narciarskiego pojawił się wpis, w którym przekazano, których „Orłów” zobaczymy w trakcie 77. Turnieju Czterech Skoczni, który rusza 29 grudnia i potrwa do 6 stycznia.

I tak dowiedzieliśmy się, że na belkach startowych w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen zobaczymy: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jana Habdasa, Pawła Wąska i Stefana Hulę.

twitter

Kamil Stoch wraca do optymalnej formy

Tym, co może martwić przed nadchodzącymi zawodami, jest nierówna dyspozycja Kamila Stocha. W ostatnich zawodach Pucharu Świata w Engelbergu „Orzeł” z Zębu zajmował odpowiednio 8.i 34. miejsce. Z kolei na mistrzostwach Polski w Wiśle okazał się najlepszy, choć zabrakło na nich Dawida Kubackiego. Tak wypowiadał się po zakończeniu zawodów.

– To był bardzo pracowity dzień. Miałem pewne zadania na ten konkurs, które potrzebowałem zrealizować. Cieszę się, że to mi się udało. Pierwszy skok? Super sprawa. Świetne warunki i trochę wysoki rozbieg, co pozwoliło mi się delektować lotem – mówił Kamil Stoch.

Pierwszy konkurs TCS-u odbędzie się w czwartek, 29 grudnia o godz. 16:30.

Czytaj też:

Na polskiego skoczka spadł hejt. „Niektórych treści nie wypada cytować”Czytaj też:

To może rozwiązać problemy Kamila Stocha. Ekspert bije na alarm