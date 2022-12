Dramat młodego polskiego skoczka. Kontuzja zastopowała jego rozwój

21-letni Kacper Juroszek jest jednym z lepiej zapowiadających się polskich skoczków. Chwalił go m.in. Apoloniusz Tajner, który uważa, że w przyszłości może być ważnym zawodnikiem w kadrze.

Niestety w ostatnim czasie zawodnik musi pauzować przez uraz. W rozmowie z TVP Sport Kacper Juroszek zdradził, że wkradła się dyskopatia z promieniowaniem do prawej nogi. Ta przypadłość najczęściej objawia się tępym bólem w dole pleców. – Niestety, takie uroki zawodowego trenowania. Niby sport to zdrowie, ale na pewno nie ten profesjonalny – dodał

Kacper Juroszek: Przede mną jeszcze kawał sezonu

Młoty zawodnik przyznał, że był przez jakiś czas unieruchomiony. – Na szczęście trwało to bardzo krótko – zdradził. Jednocześnie skoczek zapewnił, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Juroszek dopytywany, czy było mu trudno wysiedzieć przez ostatnie dni, odparł, że tak.

– Szczególnie że zaczął się sezon, a ja mocno przepracowałem okres przygotowawczy. Ale przede mną jeszcze kawał sezonu. Da się to nadrobić – stwierdził.

Kacper Juroszek został również zapytany, kiedy będzie mógł już założyć narty. 21-latek odparł, że liczy, iż jeszcze w tym roku pojawi się na skoczni. – Od stycznia chciałbym zacząć starty – zakończył.

Teraz skoczkowie mają przerwę na święta Bożego Narodzenia, a tuż po nich odbędzie się Turniej Czterech Skoczni, gdzie zawodnicy udadzą się najpierw do Niemiec, a potem Austrii, by wziąć udział w tych prestiżowych konkursach. Zawody rozpoczną się w czwartek 29 grudnia 2022 i potrwają do piątku 6 stycznia 2023 roku.

