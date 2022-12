Turniej Czterech Skoczni. Terminarz konkursów - gdzie oglądać zawody w TV i online?

Sezon zimowy w skokach narciarskich trwa w najlepsze, a reprezentanci Polski odgrywają w nim kluczową rolę. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znajduje się Dawid Kubacki z 650 pkt, a Piotr Żyła jest piąty. Nasi pozostali skoczkowie uplasowali się poza pierwszą dziesiątką zestawienia – Kamil Stoch jest czternasty, Paweł Wąsek 25., Tomasz Pilch 42., Stefan Hula 46., a Aleksander Zniszczoł 49.

Turniej Czterech Skoczni. Legenda wskazała nieoczywistego faworyta

Teraz wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszej ważnej imprezy w tym sezonie zimowym. Już po świętach Bożego Narodzenia skoczkowie wyjadją do Niemiec i Austrii, by wziąć udział w Turnieju Czterech Skoczni.

Jednym z faworytów jest oczywiście lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki, a jego głównymi przeciwnikami będą Anze Lanisek, Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud, którzy aktualnie zajmują drugie, trzecie i czwarte miejsce.

Z kolei legendarny skoczek narciarski Andreas Goldberger wskazał Piotra Żyłę jako nieoczywistego faworyta. – Piotr Żyła jest trochę pod radarem, ale jego występy są niezmiennie na wysokim poziomie – stwierdził Austriak w rozmowie z portalem chiemgau24.de.

Gdzie oglądać Turniej Czterech Skoczni online i w TV?

Wszystkie transmisje z Turnieju Czterech Skoczni będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenie Eurosportu oraz online w aplikacji Eurosport, a także w serwisie player.pl. Wszystkie konkursy pokaże również telewizja TVN.

Turniej Czterech Skoczni 2022/23 – terminarz zawodów

28 grudnia (Oberstdorf)

14:00 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

29 grudnia (Oberstdorf)

15:00 – seria próbna

16:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

31 grudnia (Garmisch-Partenkirchen)

11:45 – oficjalny trening

14:00 – kwalifikacje

1 stycznia (Garmisch-Partenkirchen)

12:30 – seria próbna

14:00 – pierwsza seria konkursowa (KO)

3 stycznia (Innsbruck)

11:15 – oficjalny trening

13:30 – kwalifikacje

4 stycznia (Innsbruck)

12:00 – seria próbna

13:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

5 stycznia (Bischofshofen)

14:30 – oficjalny trening

16:30 – kwalifikacje

6 stycznia (Bischofshofen)

15:30 – seria próbna

16:30 – pierwsza seria konkursowa (KO)

