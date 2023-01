Dziś skoki narciarskie. Gdzie i o której oglądać transmisję online i w TV z Garmisch-Partenkirchen?

W sezonie 2022/23 terminarz skoków narciarskich jest bardzo napięty, a szczególnie teraz, kiedy rozgrywany jest Turniej Czterech Skoczni. Za nami jest już konkurs w Oberstdorfie, a tuż przed nami ten w Garmisch-Partenkirchen. Awans do niego wywalczyło pięciu reprezentantów Polski.

Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Wystąpi pięciu Polaków

Tuż po kwalifikacjach poznaliśmy też pary, w których przyjdzie rywalizować podopiecznym Thomasa Thurnbichlera. Najtrudniejsze zadanie będzie miał Stefan Hula. Doświadczony skoczek zmierzy się bowiem Halvorem Egnerem Granerudem. To dlatego, że pierwsza seria będzie toczyła się w formule KO, to znaczy do drugiej awansuje lepszy zawodnik z danego duetu. Poza tym Paweł Wąsek trafił na Johanna Andre Forfanga (Norwegia), Piotr Żyła na Antiego Alto (Finlandia), Kamil Stoch na Francesco Cecona (Włochy), a Dawid Kubacki na Deckera Deana (USA).

Do konkursu w Garmisch-Partenkirchen nie można podchodzić minimalistycznie, liczy się każdy zdobyty punkt, szczególnie dla Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły. To dlatego, że obecnie zajmują oni odpowiednio trzecie i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, aczkolwiek do pierwszego Graneruda tracą po kilkanaście punktów. W pierwszej dziesiątce jest też Kamil Stoch, który uplasował się na dziewiątej lokacie.

Dziś skoki narciarskie w Garmisch-Partenkirchen. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, transmisja konkursu indywidualnego rozpocznie się około godziny 14:00, tuż po tym, jak zakończy się seria próbna. Zawody będzie można śledzić na takich kanałach telewizyjnych jak TVN czy Eurosport 1, a także w internetowej aplikacji Eurosportu oraz w serwisie player.pl.

