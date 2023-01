Tak wygląda klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni. Polacy wysoko

W kolejnym konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni zobaczyliśmy wszystkich Polaków, jednak do drugiej serii nie udało zakwalifikować się Janowi Habdasowi i Stefanowi Huli. Obaj skoczkowie rywalizowali z kolegami z kadry, Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim, czyli dwoma najlepszymi reprezentantami reprezentacji Polski w dzisiejszych zawodach. Na szczycie klasyfikacji generalnej doszło do sporych przetasowań. Tym, co najbardziej może cieszyć, jest znaczny awans Kamila Stocha.

TCS w Innsbrucku. Kapitalny Kubacki, coraz lepszy Stoch

Dawid Kubacki zwyciężył obie serie konkursu w Innsbrucku. W pierwszej wylądował na odległość 127 m, wyprzedzając drugiego Anzego Laniska o 6,7 punktu, a w drugiej, mimo wysoko postawionej poprzeczki przez Halvora Egnera Graneruda, udało mu się przeskoczyć rywala, lądując na 121,5 m. Bardzo dobrze spisał się także Kamil Stoch.

35-latek z Zębu jest w zdecydowanie lepszej formie, co potwierdził podczas skoków w Austrii. W pierwszej serii zawodów wylądował na dokładnie takiej samej odległości, co Dawid Kubacki, zajmując czwarte miejsce, a w drugiej spadł o jedną pozycję i osiągnął 121 m. Piotr Żyła po raz pierwszy wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Dziś oddawał skoki na odległość 120,5 oraz 119,5 metra.

Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna po konkursie w Garmisch-Partenkirchen

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni Pozycja Nazwisko skoczka Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 877,8 2. Dawid Kubacki Polska 854,5 3. Anze Lanisek Słowenia 823,5 4. Piotr Żyła Polska 807,5 5. Kamil Stoch Polska 798 6. Stefan Kraft Austria 796,5 7. Daniel Tschofenig Austria 788,5 8. Andreas Wellinger Niemcy 776,4 9. Michael Hayboeck Austria 771 10. Lovro Kos Słowenia 769,6 17. Paweł Wąsek Polska 700 47. Stefan Hula Polska 261,1 51. Jan Habdas Polska 173,7

