Małysz zwrócił uwagę na błędy Graneruda. One mogą pomóc Kubackiemu

Adam Małysz dołączył do kadry reprezentacji Polski w Turnieju Czterech Skoczni dopiero przed zawodami w Innsbrucku. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego bez wątpienia przyniósł szczęście Dawidowi Kubackiemu, który odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznym austriacko-niemieckim turnieju. Murowanym kandydatem do zwycięstwa Złotego Orła wciąż jest Halvor Egner Granerud i tylko jego potencjalne potknięcie może dać 32-latkowi z Nowego Targu zwycięstwo.

Adam Małysz: Dawid tanio skóry nie sprzeda

Adam Małysz jest dumny z osiągnięcia Dawida Kubackiego w Innsbrucku. Czterokrotny zdobywca kryształowej kuli docenił także Kamila Stocha, który zajął najwyższe miejsce w tym sezonie, awansując na 5. pozycję w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Prezes PZN twierdzi, że Granerud może czuć się komfortowo przed zawodami w Bischofshofen, jednak mocno wierzy w lidera Pucharu Świata.

– Kawał pracy wykonał też Dawid. Ten drugi skok Graneruda był jednak torpedujący i odzyskał swoją przewagę. Zostało Bischofshofen i z jednej strony jest duża przewaga Graneruda, która daje mu spokój, bo może popełnić nawet mały błąd, ale Dawid lubi tę skocznię i tanio skóry nie sprzeda – zaznaczył Adam Małysz w rozmowie ze sport.pl.

Adam Małysz z optymizmem patrzy na Dawida Kubackiego

Adam Małysz zauważył też, że skocznia w Bischofshofen mocno sprzyja Dawidowi Kubackiemu, który jest jej rekordzistą.

– Tutaj jeden większy błąd Graneruda może wszystko zmienić, odwrócić. Zwłaszcza patrząc na to, że Dawid jest rekordzistą skoczni w Bischofshofen, że lubi ją i będzie go to napędzać. Norweg ma komfort przewagi, ale przecież sam też jest świadomy swoich błędów. To już było widać po skokach treningowych. Wszystko może zacząć go wodzić – dodał Polak.

