O której dziś skoki narciarskie w Bischofshofen? Transmisja na żywo i online

71. Turniej Czterech Skoczni powoli dobiega końca, jednak emocje będą nam towarzyszyć do ostatniego skoku. Liderem klasyfikacji generalnej austriacko-niemieckiego turnieju jest Halvor Egner Granerud. Tuż za Norwegiem znajduje się Dawid Kubacki, który traci do niego 23,3 punktu. Ostatnie zawody odbędą się w Bischofshofen. Można spodziewać się ciekawego widowiska oraz dalekich skoków, szczególnie że do formy wraca Kamil Stoch.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni

Po ostatnich zawodach w Innsbrucku doszło do kilku przetasowań w klasyfikacji generalnej. O kilka pozycji do góry powędrował Kamil Stoch, który obecnie plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 798 punktów. Oznacza to, że w pierwszej piątce mamy aż trzech reprezentantów naszego kraju. Tuż nad nim znajduje się Piotr Żyła, który z dorobkiem 807,5 punktu spadł z trzeciej pozycji kosztem Anzego Laniska (823,5).

Liderem wciąż jest Halvor Egner Granerud. Norweg nie dał szans przeciwnikom w dwóch pierwszych zawodach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, zajmując najwyższy szczebel podium. Choć w pierwszej serii zawodów w Innsbrucku zajął dopiero siódmą pozycję, to w drugiej poszybował najdalej ze wszystkich zawodników (133 m) i powędrował na drugie miejsce. 26-latek ma obecnie 877,8 punktu, a Dawid Kubacki 854,5. Wszystko rozstrzygnie się już jutro, czyli 6 stycznia 2023 roku.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni Pozycja Nazwisko skoczka Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 877,8 2. Dawid Kubacki Polska 854,5 3. Anze Lanisek Słowenia 823,5 4. Piotr Żyła Polska 807,5 5. Kamil Stoch Polska 798 6. Stefan Kraft Austria 796,5 7. Daniel Tschofenig Austria 788,5 8. Andreas Wellinger Niemcy 776,4 9. Michael Hayboeck Austria 771 10. Lovro Kos Słowenia 769,6 17. Paweł Wąsek Polska 700 47. Stefan Hula Polska 261,1 51. Jan Habdas Polska 173,7

TCS dziś. Gdzie i o której oglądać skoki narciarskie w Bischofshofen na żywo oraz onilne?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i pogoda nie będzie sprawiała problemów, transmisja z kwalifikacji do konkursu głównego w Bischofshofen rozpocznie się około godziny 16:30. Zawody będzie można śledzić na żywo w Eurosport 1, a także w internetowej aplikacji Eurosportu oraz w serwisie player.pl.

Czytaj też:

TCS. Trener Norwegów oskarża jury. Chodzi o skok KubackiegoCzytaj też:

Nietypowy problem przed konkursem PŚ w Zakopanem. Chodzi o bilety