Spełnił się czarny scenariusz dla Dawida Kubackiego. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Po sobotnim konkursie w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf doszło do niezwykle ważnej zmiany w czubie tabeli klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dawid Kubacki nie jest już liderem rankingu. Reprezentant Polski stracił żółty plastron na korzyść swojego największego przeciwnika.

Skoki narciarskie w Bad Mitterndorf. Halvor Egner Granerud gonił Dawida Kubackiego

Wszystko ze względu na to, jak potoczył się pierwszy konkurs na Kulm. Biało-Czerwony znów wypadł w nim znacznie gorzej, niż nas do tego przyzwyczaił w obecnym sezonie. Zawiódł szczególnie podczas pierwszej próby, kiedy pofrunął zaledwie na 194,5 metra. W drugiej znacznie się poprawił, bo osiągnął dystans 230,5 metra.Jego łączna nota wyniosła 366,2 punktu – mało w porównaniu do tego, ile uzbierali zawodnicy z podium.

Na nieszczęście Kubackiego zawody wygrał Halvor Egner Granerud. Norweg znów był bezkonkurencyjny. Najpierw dotarł na 238. metra, a potem 231. Jako że pod kątem technicznym trudno było się do niego przyczepić, sędziowie ocenili go bardzo wysoko. Łącznie 26-latek miał aż 440,7 punktu. Tak doskonały rezultat pozwolił mu wspiąć się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po sobotnim konkursie w Bad Mitterndorf

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1216 2. Dawid Kubacki Polska 1190 3. Anze Lanisek Słowenia 961 4. Stefan Kraft Austria 891 5. Piotr Żyła Polska 678 6. Manuel Fettner Austria 498 7. Ryoyu Kobayashi Japonia 439 8. Kamil Stoch Polska 405 9. Daniel Tschofenig Austria 375 9. Jan Hoerl Austria 375 27. Paweł Wąsek Polska

122 39. Aleksander Zniszczoł Polska

38 50. Jan Habdas Polska

10 53. Tomasz Pilch Polska

8 56. Stefan Hula Polska

4

