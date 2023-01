Thomas Thurnbichler zdiagnozował główny problem polskiego skoczka. Stara się go „pompować”

Sezon 2022/23 nie jest zbyt udany w wykonaniu Jakuba Wolnego. Mimo że nawet ostatnio nie prezentował on dobrej formy, Thomas Thurnbichler postanowił zabrać go do Bad Mitterndorf na konkursy lotów. Niestety 28-latek nie zdołał zakwalifikować się do sobotnich zawodów. W związku z dało się słyszeć głosy, iż postawienie na niego w Tauplitz było błędem naszego selekcjonera.

Thomas Thurnbichler stanął w obronie Jakuba Wolnego po nieudanych kwalifikacjach w Bad Mitterndorf

On sam jednak twierdzi, że nie żałuje swojego wyboru. – Nadal uważam, że podjęliśmy właściwą decyzję, zabierając tu Jakuba. Jego pierwszy skok był świetny. On jest naprawdę dobrym lotnikiem – stwierdził selekcjoner kadry A w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Dlaczego więc Wolnemu w eliminacjach poszło tak źle, aż nie udało mu się awansować do konkursu? Przypomnijmy, że przeszło do niego 40 zawodników, a reprezentant naszego kraju miał sporo pecha. Po zakończeniu zawodów uplasował się bowiem na 41. lokacie, pierwszej przegranej.

Thomas Thurnbichler zdiagnozował problem Jakuba Wolnego

Thurnbichler uważa, że 28-latek po prostu przekombinował. Mimo tego nie traci do niego zaufania. – W skoku kwalifikacyjnym próbował coś zmienić, a nie powinien. To moim zdaniem bardziej problem mentalny niż techniczny. Rozumiem, że brak mu pewności siebie, bo połowa sezonu za nami, a on jeszcze nie miał dobrego konkursu. Ale ufam mu. Szczególnie na lotach. Pokazał to w treningu i jestem pewien, że pokaże też w niedzielę – podsumował.

Rzeczywiście jednak wyniki Wolnego w obecnym sezonie są dalekie od idealnych. W Pucharze Świata jak dotąd najlepiej wypadł w Titisee-Neustadt, gdzie i tak zajął dopiero 35. miejsce. Z kolei w Pucharze Kontynentalnym tylko dwukrotnie (na 7 konkursów) kończył rywalizację w pierwszej dziesiątce.

Czytaj też:

Niebywałe, jak Piotr Żyła uratował się w kwalifikacjach Pucharu Świata. Wszystko wyznał przed kamerąCzytaj też:

Kiepski poziom kwalifikacji do PŚ w lotach. Kubacki tuż za podium