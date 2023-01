Kiepski poziom kwalifikacji do PŚ w lotach. Kubacki tuż za podium

W piątek 27 stycznia odbyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w lotach na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf. Niestety poziom skoków pozostawiał wiele do życzenia. Zawodnicy swoje próby oddawali dopiero z 10. belki, co miało znaczny wpływ na uzyskiwaną odległość. Ostatecznie do sobotniego konkursu awansowało czterech z pięciu Polaków.

Puchar Świata w skokach narciarskich powoli wkracza w decydującą fazę. W austriackim Bad Mitterndorf na mamuciej skoczni Kulm zobaczymy pięciu reprezentantów Polski: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego. Ostatni z wymienionych, decyzją Thomasa Thurnbichlera, zastąpił Pawła Wąska. Rywalizacja zapowiadała się bardzo ciekawie, bo drugi trening zwyciężył Piotr Żyła, który skoczył 233 metry. Niestety bardzo słaby skok oddał Dawid Kubacki, który uzyskał tylko 123,5 metra odległości, co dało mu 51 lokatę. Wszyscy kibice mieli nadzieję, że już w kwalifikacjach pokaże, że potrafi daleko latać. Kwalifikacje do konkursu w Bad Mitterndorf. „System zamarzł” Pierwszym Polakiem, którego zobaczyliśmy na belce startowej był Jakub Wolny. Niestety ta próba była bardzo nieudana i podopieczny Thomasa Thurnbichlera wylądował na 149. metrze. Kolejny był Aleksander Zniszczoł, który osiągnął zdecydowanie lepszy wynik niż jego rodak. Po próbie naszego reprezentanta wystąpił problem z odczytem wyniku, ale skoczek przekroczył granicę niezbędną do awansu. „System zamarzł” – poinformował Eurosport, który transmituje zawody Pucharu Świata. Kiedy wszystko zaczęło działać okazało się, że Zniszczoł uzyskał odległość 179.5 metra twitter Kamil Stoch był pierwszym Polakiem, który przekroczył punkt konstrukcyjny na Kulm. Mistrz z Zębu uzyskał odległość 205. metra, co zagwarantowało mu awans do sobotniego konkursu. Piotr Żyła, który triumfował w drugim treningu również potwierdził, że jest w bardzo dobrej formie. Mimo delikatnych problemów w początkowej fazie lotu to udało mu się wylądować na 223. metrze. Jako ostatni skakał Dawid Kubacki, który potwierdził, że jego wynik z drugiego treningu był tylko wypadkiem przy pracy. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich uzyskał piątą odległość w tym konkursie – 228 m. Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft (233 m), drugi był Andreas Wellinger (230,5 m), a trzeci Halvor Egner Granerud (229,5 m). Dawid Kubacki znalazł się tuż za podium. Wyniki Polaków w kwalifikacjach: 4. Dawid Kubacki – 228 m'

8. Piotr Żyła – 223 m;

14. Kamil Stoch – 205 m;

27. Aleksander Zniszczoł – 179,5 m;

41. Jakub Wolny – 149 m. Konkurs Pucharu Świata w lotach. Kiedy i gdzie oglądać? Konkurs na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf odbędzie się w sobotę 27 stycznia. Serię próbną zaplanowano na godz. 13:00, a pierwsza seria konkursowa ma rozpocząć się o godz. 14:15. Transmisję na żywo w TV z tego konkursu będzie można oglądać na antenie Eurosportu i TVN oraz online w serwisach streamingowych zawierających te kanały, takich jak Player.pl czy Polsat Box Go. Czytaj też:

