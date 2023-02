Turecki skoczek nazwał Polaków rasistami. Teraz się tłumaczy

Kataklizm, który przed niespełna dwoma tygodniami nawiedził Turcję i Syrię, w dalszym ciągu zbiera swoje żniwa. Każdego dnia otrzymujemy informacje, że spod gruzów wydobywane są ciała wielu ludzi, w tym również sportowców. Na ratunek poszkodowanym Turkom i Syryjczykom ruszyli ochotnicy z całego świata, w tym również Polacy.

Niestety, nawet w przypadku tak dobrych czynów, którymi wykazują się nasi rodacy, znaleźli się tacy ludzie, którym musiało coś nie odpowiadać. Jeden z niezbyt rozważnych użytkowników Twittera zamieścił pretensjonalny wpis, w którym wyraźnie dał do zrozumienia, że nie rozumie, dlaczego Polacy lecą pomagać ludziom o innym wyznaniu religijnym. Wpis ten zauważył skoczek Muhammed Ali Bedir i dał jasno do zrozumienia, co o nim sądzi.

Muhammed Ali Bedir wściekły po wpisie Polaka

Człowiek, który zastanawiał się, w jakim celu Polacy lecą do Turcji i Syrii, by pomóc w szkodach, wywołanych trzęsieniem ziemi napisał: „Polak katolik ma lecieć, ratować muzułmanów? Po co?”. Choć komentarz jest zbędny, to turecki skoczek Muhammed Ali Bedir nie pozostał obojętny, podając dalej omawianego tweeta, i dodając do niego następujący komentarz:

„Z jednej strony Polacy, którzy przybyli Turcji na pomoc, z drugiej Polacy rasiści. Polacy to tolerancyjni ludzie, nie chce mi się wierzyć, że to Polak (napisał – red.)” – czytamy.

Z jednej strony, można zrozumieć frustrację Turka, jednak wiele osób odebrało jego komentarz tak, jakby wrzucił wszystkich Polaków do jednego worka.

Muhammed Ali Bedir tłumaczy się z nazwania Polaków rasistami

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” turecki skoczek powiedział wprost, że nie żałuje tego, co napisał i zdaje sobie sprawę, że w mediach społecznościowych można spotkać wielu idiotów. Jak twierdzi, słów, takich, którymi posłużył się użytkownik z Polski, nie mogła napisać „normalna istota ludzka”. Jednocześnie przekonuje, że jego komentarz do zaistniałej sytuacji nie miał odnosić się do całego narodu polskiego.

– Jeżeli komentuję słowa osoby, u której zanikło poczucie człowieczeństwa, nie odnoszę się w żaden sposób rasistowsko do Polaków jako całości. Chciałem tylko wskazać, że tego typu tragedie się dzieją i nie można ich w żaden sposób łączyć z religią, językiem czy rasą. Chcę też wyraźnie zaznaczyć, że kocham Polskę i Polaków, bo żaden z nich mnie nigdy nie skrzywdził – dodał Muhammed Ali Bedir.

