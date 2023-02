Legenda skoków wskazuje faworyta MŚ. To nie Kubacki czy Granerud

Od kilku dni większość fanów oraz skoczków z utęsknieniem czekała na początek mistrzostw świata. To impreza docelowa dla każdego zawodnika w obecnym sezonie. O tym, jak ważny priorytet mają te zawody, niech świadczy fakt, że większość czołówki odpuściła wyjazd na zawody Pucharu Świata w Rasnovie, by spokojnie i w ukryciu przygotowywać się do zawodów w Planicy.

Legenda typuje przed mistrzostwami świata w skokach

O przewidywania przed rywalizacją podczas mistrzostw świata zapytano Martina Schmitta. Niemiec, mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz świata, postawił na swojego rodaka. Andreasa Wellingera. Młodszy rodak był jedynym skoczkiem z czołowej dziesiątki Pucharu Świata, który poleciał na zawody do Rumunii. Tam w rywalizacji indywidualnej okazał się najlepszy. Zdaniem Schmitta, forma Wellingera dopiero nadchodzi, bo początek sezonu nie układał mu się najlepiej.

– Miał bardzo dobre lato, ale nie mógł złapać formy w nowym sezonie. Turniej Czterech Skoczni w jego wykonaniu też nie był pewnie tym, na co liczył – powiedział Schmitt dla Eurosportu.

Martin Schmitt podaje faworyta do złota MŚ w skokach narciarskich

Schmitt dobrze pamięta rywalizacje na mistrzostwach świata. Do historii przeszła ta z Lahti z 2001 roku. Skoczek rywalizował jak równy z równym z Adamem Małyszem. Polak wygrał złoto na skoczni normalnej, podczas gdy Niemiec zdobył srebro. Na skoczni dużej sytuacja się odwróciła. To Małysz skończył na drugim miejscu. Obecny ekspert Eurosportu zapytany o to, dlaczego Schmitt wskazał za faworyta Wellingera, a nie Dawida Kubackiego lub Halvora Egnera Graneruda, odpowiedział.

– Wybrał inną markę nart. Jest w fantastycznej formie. Mam go na szczycie swojej listy – stwierdził Schmitt.

Andreas Wellinger powalczy z Kubackim i Granerudem

Wellinger to obecnie szósty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do prowadzącego Graneruda traci 909, a do drugiego Kubackiego 616 punktów. Największym osiągnięciem Niemca są dwa mistrzostwa olimpijskie. Pierwsze wywalczył drużynowo w Soczi, drugie samodzielnie w Pjongczangu.

Czytaj też:

Tajemnicza rola Alexandra Pointnera. Trener zdradził, co robi w reprezentacji PolskiCzytaj też:

To może namieszać w głowie wielkiego faworyta. Trener ostrzega przed mistrzostwami świata