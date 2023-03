Peter Prevc przemówił po wypadku. Zdradził swój stan zdrowia

Wiadomość o dramatycznym upadku Petera Prevca podczas sesji treningowej w Planicy błyskawicznie rozeszła się po mediach społecznościowych na całym świecie. Podczas wyjścia z progu wiązanie Słoweńca odmówiło posłuszeństwa, przez co jego narta się wypięła. W efekcie skoczek upadł na 70. metrze, a służby medyczne musiały błyskawicznie interweniować, by udzielić skoczkowi pomocy. Po niecałym dniu od tego przykrego zdarzenia zdobywca Kryształowej Kuli z sezonu 2015/16 przemówił do kibiców.

Peter Prevc zabrał głos ws. wypadku

Tuż po zatrzymaniu się na zeskoku 30-latek został zabrany na noszach przez ratowników i natychmiastowo przeniesiony do karetki, która zabrała go do szpitala w Jesenicach. Stamtąd został przetransportowany helikopterem medycznym do Lublany. Warto zaznaczyć, iż jeszcze w trakcie znoszenia go ze skoczni, pomachał do kibiców, by poinformować, że jest przytomny i nie ucierpiał bardzo mocno. Na szczęście Peter Prevc szybko doszedł do siebie i wprost ze szpitala opublikował post w mediach społecznościowych, którym podziękował za wsparcie i troskę.

„Czasami sprawy wyglądają źle. Na szczęście wyszedłem z upadku tylko ze wstrząśnieniem mózgu i posiniaczonymi plecami. Serdeczne podziękowania dla mojej żony, wszystkich ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek, którzy dbają o mnie, abym wyszedł ze szpitala zdrowy. Dziękuję wszystkim za budujące wiadomości” – napisał na Instagramie skoczek.

Peter Prevc pogratulował rodakom medalu

Pod koniec wpisu 30-latek pogratulował rodakom brązowego medalu w konkursie drużyn mieszanych. W najbliższym czasie zostanie w szpitalu w Lublanie, gdzie będzie poddawany obserwacji. Przypomnijmy, że w najbliższych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na dużej skoczni w Planicy, które odbędą się już dziś, tj. w czwartek, 2 marca, Słowenię reprezentować będą: Anze Lanisek, Timi Zajc, Ziga Jelar i Domen Prevc. Rezerwowym został Lovro Kos.

