Kubacki i spółka powalczą o punkty w Raw Air! O której skoki dziś i gdzie transmisja TV oraz online?

Za nami pierwsze treningi oraz kwalifikacje w ramach Raw Air. Początkowo Dawid Kubacki sprawił Polakom nie zbyt dobrą niespodziankę, lądując zaledwie na 111 metrze w treningu, jednak prolog poszedł całkiem po jego myśli. 32-latek z Nowego Targu zwyciężył, czym wlał nadzieje w serca kibiców na dobre wyniki nadchodzącym konkursie głównym na Holmenkollbakken. Poza nim w konkursie zobaczymy również m.in. Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska.

Wyniki Polaków w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w Raw Air

Tym, co na pewno cieszy oko polskiego kibica, jest forma Kamila Stocha. 35-latek wrócił do dobrego skakania po przerwie, którą zorganizował mu Thomas Thurnbichler w trakcie zawodów w Lake Placid i ponownie potwierdził, że wciąż stać go na dobre wyniki. W kwalifikacjach do konkursu w Oslo skoczył 122,5 m. Niestety nie można tego samego powiedzieć o Piotrze Żyle, który po sięgnięciu po złoty medal na normalnej skoczni w Planicy, nie błyszczy dobrą dyspozycją.

W treningu osiągnął zaledwie 103 m, a w kwalifikacjach 107,5 m. Dawid Kubacki skoczył 125 m, dzięki czemu zwyciężył prolog przed konkursem głównym. Ostatecznie wszyscy reprezentanci Polski zdołali zakwalifikować się do konkursu głównego. Jakub Wolny oddał skok na odległość 110 m, co dało mu 47. lokatę, Aleksander Zniszczoł 114 m i zajął 22. miejsce, a Paweł Wąsek 108,5 m, co pozwoliło mu na kwalifikację z 39. miejsca. Największy rywal Dawida Kubackiego w walce o Kryształową Kulę, Halvor Egner Granerud zajął piątą lokatę.

Raw Air. O której i gdzie skoki narciarskie w Oslo dziś?

Pierwsza seria konkursu indywidualnego w Oslo w ramach Raw Air została zaplanowana na godz. 14:40. Transmisję na żywo w TV będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 oraz online w platformie Player, a także Canal+Online.

