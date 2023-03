Skok norweskiej gwiazdy mógł zakończyć się tragedią. Zdradził, co go uratowało

W ostatnich tygodniach skoki narciarskie nie przynoszą nam wyłącznie dobrych informacji. 10 marca świat obiegła tragiczna wiadomość o śmierci autora najdłuższego skoku w historii czeskich skoków narciarskich, Antonina Hajka, a jeszcze w trakcie treningu przed mistrzostwami świata w Planicy Peter Prevc zaliczył poważny wypadek, z którego na szczęście wyszedł cało. Teraz okazuje się, że byliśmy o mały włos od kolejnego przykrego zdarzenia, do którego mimo wszystko nie doszło. Skoczek o wszystkim opowiedział.

Robert Johansson był bliski poważnego wypadku

Dyspozycja Roberta Johanssona w bieżącym sezonie skoków narciarskich pozostawia wiele do życzenia. Jednak w trakcie treningów do konkursu głównego w Oslo w ramach Raw Air udało mu się zająć drugie i trzecie miejsce. Istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce zobaczymy całkiem inną wersję Norwega, jednak w kwalifikacjach zajął odległe miejsce i jak później powiedział, dopadł go naprawdę duży pech, który mógł doprowadzić do tragedii.

Zaraz po wyjściu z progu wypięło mu się wiązanie w lewej narcie. Skoczek musiał błyskawicznie ratować się przed upadkiem, ponieważ trzymała się ona jedynie na pasku zabezpieczającym, przez co wylądował na 90. metrze i uplasował się na przedostatnim 60. miejscu i nie zobaczymy go w najbliższym konkursie. Reszta jego kolegów z reprezentacji zakwalifikowała się do konkursu indywidualnego. O zdarzeniu opowiedział w jednym z wywiadów.

– Klips wypadł zaraz po tym, jak wyszedłem z progu, więc całość trzymał jedynie pasek zabezpieczający. To on mnie uratował – mówił Robert Johansson dla telewizji „NRK”. Pierwsza seria skoków w Oslo w ramach Raw Air rozpocznie się już dziś, 11 marca o godz. 14:40. Transmisja w Eurosport 1 oraz platformie Player.

