Poruszające podziękowania Marty Kubackiej. „Zaczynam życie od nowa”

Dawid Kubacki zanotował dobry sezon w Pucharze Świata. Polak początkowo prowadził w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, lecz z biegiem sezonu świetną dyspozycję złapał Halvor Egner Granerud. Reprezentant naszego kraju mógł spokojnie zakończyć zmagania na drugim miejscu, lecz w trakcie zawodów w Vikersund wycofał się z rywalizacji. Po kilku dniach okazało się, że powodem nagłego wyjazdu były problemy zdrowotne żony.

Marta Kubacka dziękuje za wsparcie

Marta Kubacka przez wiele dni walczyła o życie w szpitalu. Mąż przerwał występy na skoczniach, by towarzyszyć ciężko chorej żonie. Cały świat skoków narciarskich solidarnie wspierał polskie małżeństwo. Anże Lanisek, który „wypchnął” Kubackiego poza podium PŚ, odbierał nagrodę wraz z tekturową makietą Polaka, sygnalizując znak wsparcia. Dziś. Po wielu tygodniach kobieta jest już w domu, gdzie może dochodzić do zdrowia. W ostatnim poście na Instagramie zamieściła zdjęcie szwów oraz długi, emocjonalny wpis. „Blizny, blizny jedne z nielicznych, które mam na swoim ciele” – zaczyna podziękowania Marta Kubacka. Żona skoczka wyraża wdzięczność dla całej ekipy lekarskiej oraz ludzi, którzy modlili się za jej powrót do zdrowia. Nie zabrakło podziękowań dla Dawida, który poświęcił karierę, by czuwać przy małżonce.

„Z całego serca chcę podziękować mojemu kochanemu mężowi, który poświecił całą końcówkę sezonu, aby być ze mną i wspierać mnie w walce z chorobą, kosztem swojej walki o najlepsze miejsce w PŚ. Pamiętaj kochanie, że jeszcze wiele przed Tobą. Dziękuję każdej osobie z rodziny, która pomogła nam w tym trudnym czasie w opiece nad naszymi dziećmi. Jeśli to czytacie, to wiedzcie, że jesteście niezastąpieni! Nie mogę zapomnieć również o żadnej osobie, która modliła się w mojej intencji” – napisała Marta Kubacka.

Dawid Kubacki wraca do treningów

Dzięki poprawie stanu zdrowia żony, Dawid Kubacki mógł wrócić do treningów. Skoczek póki co przygotowuje się wraz z kadrą w Spale, lecz Polski Związek Narciarski zgodził się, aby w razie potrzeby ćwiczył indywidualnym tokiem.

