Co się dzieje z żoną Dawida Kubackiego? Skoczek wyjaśnia sytuację

Dawid Kubacki w poprzednim sezonie wielokrotnie pokazywał się z dobrej strony. Był najlepszym reprezentantem Polski w zmaganiach Pucharu Świata. Problemy ze zdrowiem żony Marty sprawiły, że opuścił końcówkę sezonu, przez co wypadł z podium klasyfikacji generalnej. To nie sport, a życie małżonki było dla niego najważniejsze.

Dawid Kubacki uspokoił fanów zainteresowanych zdrowiem jego żony

Marta Kubacka doszła do siebie i w spokoju wraca do pełnej sprawności. Skoczek dostał pozwolenie na indywidualny plan treningu, aby móc jak najczęściej przebywać z rodziną w trudnym okresie. Gdy kadra poleciała na obóz (wraz z partnerkami) na Cypr, to zabrakło w nim Dawida Kubackiego.

Skoczek uspokoił kibiców, że w jego życiu nie dzieje się nic złego. Zakładane treningi wykonał w Polsce, gdyż wie, że w trakcie sezonu nie będzie go często w domu. Z kolei w rozmowie z „Eurosportem” wyjawił, że nie musiał zbyt często wykorzystywać możliwości wyjazdu z treningów kadry. Zakłada, że weźmie udział we wszystkich konkursach, które będą na niego czekać w sezonie 2023/2024.

„Jest wszystko okej, jest na dobrej drodze. Tak naprawdę cały ten okres przygotowawczy, z drobnymi wyjątkami, przepracowałem normalnie z grupą. Sporadyczne przypadki się zdarzały, że musiałem urwać się z obozu ze Szczyrku czy nie zrobiłem jakichś pojedynczych treningów, tylko zrobiłem je w domu – powiedział Kubacki. –”Żyjemy, wydaje mi się, w miarę normalnie, na tyle, ile to możliwe. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że cały ten sezon zimowy będę w stanie przeskakać – dodał skoczek z Nowego Targu.

Osiągnięcia Dawida Kubackiego w 2023 roku

Dawid Kubacki zakończył ubiegły sezon PŚ na czwartym miejscu, zdobywając także brąz mistrzostw świata. Kilka miesięcy temu został złotym medalistą Igrzysk Europejskich w Krakowie-Małopolsce.

