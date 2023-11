Wątpliwości wobec Kamila Stocha rozwiane. Adam Małysz to widzi

Zimowy sezon w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami, w związku z czym wszyscy zastanawiają się, co mogą w nim osiągnąć polscy zawodnicy. Biało-Czerwoni przystąpią do pierwszych konkursów w najmocniejszym składzie, co oznacza, iż znajdzie się w nim między innymi Kamil Stoch. O to, co gwiazda naszej drużyny może osiągnąć w nadchodzącym sezonie, został zapytany Adam Małysz.

Adam Małysz jest tego pewien co do Kamila Stocha

Pytania o możliwości skoczka z Zębu padają regularnie ze względu na to, jak wyglądały dwa poprzednie sezony w jego wykonaniu. W Pucharze Świata 2021/22 spisywał się bardzo słabo (podobnie jak cała ekipa), zaś w minionej edycji znacznie lepiej, lecz często z uczuciem niedosytu. A to kończył konkurs tuż za podium, a to jego występ psuła pogoda czy nie do końca logiczne decyzje sędziów. Dodatkowo sam zawodnik momentami wydawał się psychicznie zmęczony poszczególnymi sytuacjami.

Mający 36 lat skoczek wciąż ma jednak potencjał potrzebny do wygrywania, a przynajmniej tak twierdzi Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zwrócił uwagę przede wszystkim na jedną rzecz, która wyróżnia obecnego Kamila Stocha od tego z poprzednich sezonów. – Widzę u niego uśmiech i swobodę. Chce trenować i odnosić sukcesy, a to już bardzo duży plus – stwierdził szef naszej federacji w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Ponadto były skoczek narciarski mocno uspokoił kibiców co do poziomu zaangażowania gwiazdy reprezentacji Polski. – Kiedy jest się starszym zawodnikiem, a pewnych rzeczy ma się dość, wówczas pojawiają się wątpliwości. Kamil nadal jest nienasycony – zakończył Adam Małysz. Sam zawodnik też już wcześniej podkreślał, że już nie może doczekać się zimy oraz nadchodzących startów. Pierwsze konkursy w sezonie 2023/24 odbędą się w Ruce już 25-26 listopada.

