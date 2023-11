Dziś konkurs skoków narciarskich w Ruce. Transmisja TV i online

Drugi dzień rywalizacji w Pucharze Świata oznacza też drugi konkurs indywidualny. Przed nami kolejne zmagania skoczków narciarskich, którzy obecnie przebywają w Ruce. W akcji znów zobaczymy pięciu Polaków, choć należy oczekiwać, że spiszą się oni znacznie lepiej niż przy poprzednim podejściu do zawodów.

Skoki narciarskie w Ruce. Polacy muszą się poprawić

Sobotnie starty to rzeczywiście jednak były zawody z ich strony – tylko jeden z Biało-Czerwonych awansował bowiem do drugiej serii. Szczęśliwcem okazał się Dawid Kubacki, który ostatecznie zakończył rywalizację na 21. miejscu. Do awansu niewiele zabrakło Piotrowi Żyle. „Wiewiór” zajął bowiem 31. lokatę, a tuż za nim był Aleksander Zniszczoł. Paweł Wąsek uplasował się na 34. pozycji, a Kamil Stoch był dopiero 43.

Niezadowolenia z takiego stanu rzeczy nie ukrywał żaden z naszych skoczków. W pomeczowych wywiadach jasno dawali do zrozumienia, że bardzo im się nie podobały ich występy. Enigmatycznie do sprawy podszedł natomiast Thomas Thurnbichler, który powiedział, iż problemy rzeczywiście są, ale nie w samym zespole. Co to oznacza dokładnie? Nie wiadomo. Pozostaje mieć jednak nadzieję, iż w niedzielę 26 listopada naszym zawodnikom pójdzie o niebo lepiej niż w sobotę.

O której skoki narciarskie w Ruce? Transmisja TV i online

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, a pogoda nie pokrzyżuje szyków organizatorów oraz samych zawodników, to ruszą oni do boju dość wcześnie. Na niedzielę 26 listopada zaplanowano bowiem zarówno kwalifikacje jak i konkurs indywidualny, który odbędzie się zaraz po nich.

Te pierwsze powinny rozpocząć się o godzinie 14:50. Z kolei główne zawody zaczną się niemalże półtorej godziny później, bo o 16:15. W przypadku pierwszej części rywalizacji możemy liczyć na transmisję w Eurosporcie oraz serwisach internetowych takich jak player.pl czy eurosportplayer.com. Z kolei konkurs indywidualny zostanie pokazany również w ogólnodostępnej stacji TVN.

