Program Mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Pogoda może pokrzyżować plany

Tytułu mistrza Polski zdobytego przed rokiem w Wiśle na obiekcie HS134 będzie bronił Kamil Stoch. W tym roku odbędą się także zmagania kobiet. Ostatnią triumfatorką MP na dużym obiekcie była Nicole Konderla w 2021 roku. W piątek 22 grudnia zmagania otworzą skoczkinie, które o godz. 16:45 rozpoczną swoje zmagania. Z kolei rywalizacja mężczyzn wystartuje 15 minut później, o godz. 17:00.

Pogoda pokrzyżuje plany organizatorom Mistrzostw Polski w skokach narciarskich?

Organizatorzy tych zmagań obawiają się o możliwość przeprowadzenia konkursu. Rafał Kot poinformował w ostatnim wywiadzie dla „Wprost”, że mistrzostwa Polski w Zakopanem stoją pod znakiem zapytania. – Nie mam pewności, czy uda się je przeprowadzić przy tak niekorzystnej prognozie pogody – kontynuował.

Według prognoz meteorologów, które zostały przedstawione dziennikarzom „Przeglądu Sportowego” tego dnia mają wystąpić intensywne opady śniegu, a termometry wskazywać parę stopni poniżej zera. To przy zachodnim wietrze o średniej sile około 7-8 m/s ma sprawić, że plany, co do tych zmagań mogą zostać pokrzyżowane.

Mistrzostwa Polski w Zakopanem – program:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to o godz. 15:00 odbędzie się seria treningowa kobiet, a mężczyzn – piętnaście minut później. Same zawody na żywo będzie mogło śledzić na żywo 950 osób. Transmisję z tych zmagań będzie można śledzić w TVP Sport i TVP 1 oraz online na stronie sport.tvp.pl i serwisach streamingowych online.

Piątek, 22.12.2023

13:30 weryfikacja i odprawa kierowników drużyn

15:00 seria treningowa kobiet

15:15 seria treningowa mężczyzn

16:45 I seria konkursowa kobiet

17:00 I seria konkursowa mężczyzn

18:10 II seria konkursowa kobiet

18:25 II seria konkursowa mężczyzn

