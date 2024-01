Thurnbichler podał skład na Wisłę. Jest jeden powrót po dłuższej przerwie

Przed nami historyczne wydarzenie. Już w piątek, 12 stycznia, startuje pierwszy turniej skoków narciarskich w Polsce zaliczany jednocześnie do klasyfikacji Pucharu Świata. PolSKI Turniej to impreza, której poszczególne etapy będą rozgrywane kolejno w: Wiśle, Szczyrku oraz Zakopanem.

Thurnbichler odkrył karty. Jest wielki powrót

Trener Thomas Thurnbichler podał już nazwiska dziewięciu skoczków, którzy zostali desygnowani do startu w piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Pięciu z nich zdobywało w tym sezonie punkty Pucharu Świata. To: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek. Do tego dołączy grupa krajowa, która liczy czterech zawodników. Mowa o Jakubie Wolnym, Andrzeju Stękale, Macieju Kocie i Klemensie Murańce.

Nazwisko Murańki szczególnie może przykuwać uwagę kibiców. 29-latek ostatni raz startował w kwalifikacjach do zawodów PŚ na początku sezonu 2022/23. Minione tygodnie to pewna zwyżka formy u tego skoczka, ponieważ zajął trzecie miejsce w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Garmisch-Partenkirchen. Poza Murańką po raz pierwszy w tym sezonie w zmaganiach najwyższej rangi wystartuje również Wolny.

Jednocześnie na łamach Polskiego Związku Narciarskiego Thurnbichler poinformował, że drugą możliwość skorzystania z grupy krajowej wykorzysta w Zakopanem. Zatem w kwalifikacjach do konkursu w Szczyrku wystąpi pięciu zawodników.

twitter

„Jasne jest, że PolSKI Turniej będzie okazją dla zawodników, by wskoczyć do zespołu na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w Bad Mitterndorf (25-28 stycznia). Zawodnicy, którzy mają realną szansę na start w tej imprezie, wypełnią kwotę narodową na Wielkiej Krokwi, by powalczyć o bilet na Kulm. Najlepsi, po konsultacji trenerów, pojadą na światowy czempionat w lotach” – podkreślił Thurnbichler we wtorkowym komunikacie PZN.

Terminarz na PolSKI Turniej

Wisła:

12 stycznia, piątek

16:00 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

13 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs duetów

14 stycznia, niedziela

16:00 – seria próbna

18:00 – konkurs indywidualny

Szczyrk:

16 stycznia, wtorek

16:00 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

17 stycznia, środa

16:30 – seria próbna

17:30 – konkurs indywidualny

Zakopane:

19 stycznia, piątek

15:30 – oficjalny trening

18:00 – kwalifikacje

20 stycznia, sobota

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs drużynowy

21 stycznia, niedziela

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

Czytaj też:

Tak słynny trener wspomina zmarłego Mateusza Rutkowskiego. Trudna decyzja, jaką musiał podjąćCzytaj też:

Skoki narciarskie w Dubaju? Sandro Pertile opowiedział o szalonej wizji