Polski skoczek usunięty z kadry! To efekt jego szokujących słów

Zaraz po piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Wiśle Jakub Wolny udzielił wywiadu, który wstrząsnął środowiskiem polskich skoków narciarskich. Zawodnik stanął przed kamerami Eurosportu, po czym otwarcie skrytykował szkoleniowca na co dzień prowadzącego jego drużynę. Chodzi o Davida Jiroutka. Teraz Polski Związek Narciarski poinformował o karze dla sportowca.

Kara dla Jakuba Wolnego

Choć Wolny wywalczył kwalifikację do niedzielnych zawodów indywidualnych, nie był zadowolony ze swojego występu, ponieważ zajął dopiero 50. miejsce – ostatnie z tych dających awans. Następnie udzielił zaskakującego wywiadu – Jest trudno. Staram się skakać w miarę po swojemu, bo kiedy dostaję wskazówki od naszego trenera, to jest tylko gorzej – powiedział. Kacper Merk, który rozmawiał z reprezentantem Polski, przyznał, że to dość brutalne słowa. – On o nas też nieraz brutalnie mówił – odparł zawodnik, uśmiechając się ironicznie.

Teraz władze naszej federacji podjęli decyzję dotyczącą 28-latka i poinformowali o niej w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. „Polski Związek Narciarski potwierdza zaufanie do kompetencji i pracy trenera kadry B w skokach narciarskich. W związku z publicznymi wypowiedziami Jakuba Wolnego, podważającymi zaufanie do pracy trenera kadry B, informujemy, że decyzją sztabu trenerskiego i prezesa PZN zawodnik zostaje odsunięty od zawodów i szkolenia w kadrze B do zawodów FIS CUP w Szczyrku” – napisano.

Ponadto poinformowano również, że skoczek został utrzymany w statusie zawodnika, a niebawem otrzyma plany treningowe i będzie pracował indywidualnie według nich. W najbliższej przyszłości Wolny pozostanie pod nadzorem trenerów bazowych.

