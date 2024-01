Na czym polega konkurs duetów w skokach narciarskich? Tłumaczymy nowy format

Formalnie PolSKI Turniej w skokach narciarskich już się rozpoczął. W piątek 12 stycznia obejrzeliśmy kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który zaplanowano na… Niedzielę. Zanim jednak zawodnicy staną w nim do rywalizacji, przystąpią jeszcze do zawodów w duetach. To stosunkowo nowy format, który wielu uznaje za atrakcyjny.

Na czym polegają konkursy w duetach w skokach narciarskich?

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, w akcji zobaczymy – jak sama nazwa wskazuje – tylko dwóch zawodników. W wyłonieniu ich pomogły właśnie wcześniejsze eliminacje. Thomas Thurnbichler stwierdził, że najbardziej sprawiedliwie będzie, jeśli do sobotniego konkursu zostaną zgłoszeni ci skoczkowie, którzy w piątek zaprezentują się najlepiej.

W efekcie Austriak postawił na duet bardzo doświadczonych sportowców. Ostatecznie nasz kraj będą reprezentowali Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Pierwszy z nich w Wiśle pofrunął na 125,5 metra, za co otrzymał notę 125,4 i zajął 12. miejsce. Tuż za nim był drugi z wymienionych z odległością 124,5 oraz notą niższą o 0,1. Przyzwoity wynik osiągnął także Aleksander Zniszczoł i to między tą trójką rozstrzygało się, kto wystąpi w sobotnim konkursie duetów.

Na czym polega ten typ rywalizacji? Podobnie jak w przypadku zawodów drużynowych tak i w tym wypadku sumują się wyniki zawodników z tych samych państw, bowiem występują oni jako reprezentacje poszczególnych krajów. Po pierwszej serii odpada jedna drużyna, a po drugiej aż 4. Do trzeciej i ostatniej przystępuje więc tylko 8 par. Wygrywa ta, która w trzech „kolejkach” uzbiera jak najwyższą notę.

O której PolSKI Turniej? Transmisja TV i online 13 stycznia

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie zakłóci go na przykład pogoda, konkurs PolSKIego Turnieju rozpocznie się o godzinie 16:00. Prognozy są jednak korzystne dla skoczków, którzy nie powinni martwić się o ten aspekt.

Każdy, kto zechce obejrzeć konkurs duetów, będzie mógł zrobić to, włączając takie kanały jak Eurosport 1, TVP 1 czy TVP Sport. Dodatkowo internauci mogą liczyć na transmisje online w serwisach takich jak player.pl czy sport.tvp.pl. W drugim z wymienionych portali zostanie pokazana również seria próbna.

Składy na konkurs duetów w Wiśle:

Kazachstan: Wassiljew, Nazarenko

Rumunia: Cacina, Spulber

Ukraina: Kaliniczenko, Marusiak

USA: Belshaw, Frantz

Włochy: Bresadola, Insam

Finlandia: Nousiainen, Aalto

Polska: Kubacki, Żyła

Szwajcaria: Imhof, Peier

Japonia: Nikaido, R. Kobayashi

Norwegia: Granerud, Forfang

Słowenia: Kos, Lanisek

Niemcy: Leyhe, Wellinger

Austria: Fettner, Hoerl

