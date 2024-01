Kamil Stoch jasno ws. rozczarowującego sezonu skoczków. Wyjaśnił naturę Polaków

Trener Thomas Thurnbichler ma spory ból głowy praktycznie od początku rywalizacji w Pucharze Świata. Reprezentanci Polski spisują się kiepsko, nie mogąc w żadnym stopniu nawiązać do czołówki tego sezonu. Żaden z Polaków nie zdołał nawet wejść do najlepszej dziesiątki któregokolwiek z konkursów, co ukazuje skalę kryzysu drużyny.

Kamil Stoch o kryzysie reprezentacji Polski w skokach narciarskich

Barierę dwudziestu sezonów w Pucharze Świata przekroczył Kamil Stoch. Niestety, mający 36 lat skoczek bardzo daleki jest od tego, jak dominował w światowej stawce. Teraz Stoch w głównej mierze skupia się na udanych kwalifikacjach do poszczególnych konkursów oraz wejściu do serii finałowych, gdzie można złapać punkty do „generalki”.

Na łamach Polsatsport.pl Stoch odniósł się do tego, w którym miejscu jest aktualnie reprezentacja Polski skoczków. Przypomnijmy, że Polacy są świeżo po zakończeniu nowego cyklu w kalendarzu PŚ. Odpowiednio w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem odbyły się (choć nie do końca w drugim z przypadków) konkursy nazwane PolSKI Turniej 2024.

– Jesteśmy daleko od tego, co życzylibyśmy sobie sami, czego życzyliby sobie kibice i od emocji, jakich chcielibyśmy dostarczać. Staramy się to zaakceptować, choć jest to bardzo trudne […] Walczymy każdego dnia i robimy, co w naszej mocy, aby skoki były na jak najlepszym poziomie. Żaden z nas nie popełnia przecież błędów specjalnie. One często wynikają czasami z chęci, chęci osiągnięcia dobrego wyniku za wszelką cenę. Taką po prostu mamy naturę – przyznał trzykrotny mistrz olimpijski.

Mistrzostwa świata w lotach, kiedy i gdzie oglądać?

Na horyzoncie przed najlepszymi skoczkami globu walka o medale na MŚ w lotach narciarskich. Na skoczni w Kulm w austriackim Bad Mitterndorf powalczy pięciu reprezentantów Polski. Zawody zaplanowano w dniach 25-28 stycznia.

Polskę będą reprezentować: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła. Ten ostatni to mistrz świata z ubiegłego roku, ale z normalnych rozmiarów skoczni w Planicy.

Gdzie będzie można śledzić rywalizację w MŚ? Walka rozpocznie się już w czwartek (tj. 25 stycznia), kwalifikacjami od godziny 14:00. Transmisję przeprowadzać będzie TVP Sport oraz internetowo sport.tvp.pl. W Bad Mitterndorf odbędzie się rywalizacja, która nie będzie zaliczana do klasyfikacji Pucharu Świata. Przewidziano cztery serie konkursu indywidualnego (piątek i sobota) oraz niedzielny konkurs drużynowy.

