Polscy skoczkowie nie będą trenować z Thurnbichlerem? PZN stawia sprawę jasno

Miniony weekend Pucharu Świata był najlepszy w wykonaniu polskich skoczków. W niedzielnym konkursie w Lake Placid dwóch biało-czerwonych zakończyło zawody w Top 10. Byli to czwarty Piotr Żyła i dziewiąty Aleksander Zniszczoł. Niestety Kamil Stoch i Dawid Kubacki wciąż są pod formą i znaleźli się dopiero na 24. i 29. miejscu.

Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch odłączą się od Thomasa Thurnbichlera?

Działacze z Polskiego Związku Narciarskiego i trenerzy pracują nad tym, co zrobić, by wrócić na odpowiednie tory. Według informacji serwisu sport.pl sztab szkoleniowy reprezentacji Polski ma się zastanawiać nad tym, czy najbardziej doświadczeni zawodnicy, czyli Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki nie powinni trenować poza kadrą A. Mieliby oni wybierać konkursy, w których chcieliby wystąpić.

Do tych doniesień odniósł się na antenie Polsatu Sport Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. – Stawiam sprawę jasno: mogą sobie wybrać zawody, w których chcą startować, bo na to zasłużyli – powiedział.

Działacz jednocześnie zaznaczył, żeby mogło do tego dojść wyżej wymieniona trójka musi skakać najlepiej. – Nie może być tak, że im się to należy – dodał.

Polski Związek Narciarski stawia sprawę jasno

Rafał Kot odniósł się także do różnych stwierdzeń, jakie krążą w przestrzeni medialnej. – Druga sprawa, trener Thurnbichler musi być bardziej stanowczy. Pojawiło się w mediach, że to „ogon rządzi psem”. Zawodnicy nie mogą oni mieć decydującego zdania – kontynuował.

– Owszem, dyskutować można. To są doświadczeni zawodnicy i powinni rozmawiać ze sztabem. Natomiast trener nakreśla cele, jak je osiągnąć, bierze za to odpowiedzialność i skoczkowie mają się do tego dostosować. – zakończył.

