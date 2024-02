Terminarz skoków narciarskich w Oberstdorfie. Cztery dni z Pucharem Świata

Zimowy sezon w Pucharze Świata wkracza w decydującą fazę. Ostateczne rezultaty wciąż trudno przewidzieć, bo forma niektórych skoczków zmienia się jak w kalejdoskopie – także jeśli mówimy o Polakach. Po dwóch dalekich wyjazdach do Stanów Zjednoczonych i Japonii tym razem przyjdzie im rywalizować znacznie bliżej naszego kraju, a mianowicie w Oberstdorfie.

Puchar Świata – Czterech Polaków wystąpi w Oberstdorfie

Co ciekawe do Niemiec pojechało zaledwie czterech reprezentantów Polski, mimo że mamy pięć miejsc w kadrze. Po tym jak Paweł Wąsek został wycofany z kadry A jego miejsce miał zająć Klemens Murańka, aczkolwiek ostatecznie nie zobaczymy go w akcji.

Dlaczego 29-latek nie wystąpi w Oberstdorfie? Wyjaśnił to sam Thomas Thurnbichler, cytowany w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych PZN-u. – Był ujęty w planie na Oberstdorf, natomiast nie czuje się w stu procentach pewny, by wziąć udział w lotach narciarskich, więc postanowiliśmy, że wróci do domu – opowiedział Austriak. Do boju ruszy zatem pozostała żelazna czwórka: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

W Sapporo biało-czerwoni nie uzyskali jednoznacznych wyników. W sobotę najlepszy był Kubacki (8. miejsce), ale w niedzielę skończył na 25., Tę lokatę w pierwszym konkursie zajął Zniszczoł, lecz w drugim poprawił o 11 pozycji. Stoch najpierw był 12., a potem 18. Fatalnie poszło natomiast Żyle, który w sobotę zajął 45. miejsce, a w niedzielę został zdyskwalifikowany.

Terminarz skoków narciarskich w Oberstdorfie

Czwartek, 22 lutego

14:15 – oficjalny trening

16:40 – kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego

Piątek, 23 lutego

15:45 – konkurs duetów

Sobota, 24 lutego

14:30 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

Niedziela, 25 lutego

14:30 – kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego

16:00 – konkurs indywidualny

Czytaj też:

Konflikt u rywali Polaków trwa. Spotkanie pojednawcze nic nie dałoCzytaj też:

Adam Małysz zabrał głos ws. Thomasa Thurnbichlera. Uciął wszelkie spekulacje