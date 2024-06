Kamil Stoch zadziwił decyzją. To oni mają pomóc polskiemu mistrzowi

Kamil Stoch ma za sobą trudny sezon 2023/2024. Podobnie jak praktycznie cała kadra, tak i on skakał poniżej własnych oczekiwań. Poza Aleksandrem Zniszczołem każdy miał problemy z regularnym dostaniem się czołowej dziesiątki czy piętnastki. Słabe wyniki nie umknęły uwadze PZN, który postanowił dokonać zmian.

Kamil Stoch zaprezentował własny sztab szkoleniowy

Choć Thomas Thurnbichler pozostał na stanowisku, to zmieni się przygotowanie skoczków. Weterani tj. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła postulowali bardziej indywidualne podejście do ich treningów. Pierwszy z nich mocno wcielił w życie swój postulat. Uzyskał zgodę związku na stworzenie własnego sztabu trenerskiego. Ogłosił go w piątek podczas konferencji prasowej.

Za przygotowanie trzykrotnego mistrza olimpijskiego będzie odpowiadać Michal Doleżał, były trener reprezentacji Polski. Co więcej, obowiązki II trenera sprawować będzie inny z ex-opiekunów kadry, Łukasz Kruczek. Sztab uzupełniają Łukasz Gębala (fizjoterapeuta) i Kacper Skrobot (serwisman). Podczas konferencji Stoch wyjawił przyczyny stworzenia indywidualnego zespołu. Skoczek stwierdził, że pod koniec kariery potrzebuje skrojonego pod siebie podejścia.

– Potrzebuję zespołu ludzi, który skupi się na mnie, na detalach, które na moim etapie kariery są bardzo potrzebne. Potrzeba tu poświęcenia pełnej uwagi na tylko jednym zawodniku – powiedział Stoch cytowany przez TVP Sport.

Kamil Stoch powalczy o poprawę wyniku w Pucharze Świata.

Kamil Stoch zakończył poprzedni sezon Pucharu Świata na 26. miejscu. Wyżej od niego (z Polaków) uplasowali się Piotr Żyła i Aleskander Zniszczoł. W nadchodzącym sezonie imprezą docelową będą mistrzostwa świata w Trondheim. Impreza rozpocznie się pod koniec lutego 2025 roku.

