Nowe informacje ws. Kamila Stocha. „Niewielkie, częściowe pęknięcie”

Polscy skoczkowie przygotowują się do sezonu Pucharu Świata. Niestety biało-czerwoni mierzą się z wieloma problemami. Zaczęło się od odnowienia urazu Piotra Żyły, który utrudniał mu treningi. „Wiewiór” musiał przejść operację i powoli wraca do treningów. – Widzę pozytywną stronę tej sytuacji. Przez ostatnie dwa lata Piotrek zawsze musiał być nieco ostrożny podczas realizowania pewnych zadań treningowych. Często odczuwał dyskomfort w kolanie, co wpływało na sposób wykonywania ćwiczeń. Mam nadzieję, że nareszcie odnaleźliśmy źródło tych problemów – mówił jakiś czas temu Thomas Thurnbichler.

Kontuzja Kamila Stocha

W ostatnim czasie urazu kolana doznał także Kamil Stoch. Przypomnijmy, że trzykrotny mistrz olimpijski szykuje się w indywidualny sposób z własnymi trenerami – Michalem Doleżalem, Łukaszem Gębalą i Kacprem Skrobotem.

W trakcie jednego z treningów doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kamil Stoch oddał daleki skok, który przypłacił bólem w kolanie. „Po dalekim skoku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Stoch poczuł ból w kolanie. Na ten moment nie wiemy, jak poważne było to zdarzenie. Dalsza diagnostyka i badanie rezonansem magnetycznym zaplanowane jest na poniedziałek” – napisał w krótkim oświadczeniu Polski Związek Narciarski na Twitterze.

Najnowsze informacje nt. stanu zdrowia Kamila Stocha

Teraz PZN podał nowe informacje nt. kontuzji skoczka narciarskiego.

„Prezentujemy Wam diagnozę urazu Kamila Stocha: – Na szczęście kontuzja Kamila Stocha nie okazała się bardzo poważna. Rezonans magnetyczny pokazał niewielki problem. Wewnętrzne więzadło boczne w prawym kolanie ma niewielkie, częściowe pęknięcie. Poza tym kolano jest w porządku. Kamil rozpocznie rehabilitację, gdy tylko zejdzie opuchlizna, a czas rekonwalescencji szacujemy na około 4 tygodnie. Życzymy Kamilowi wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że wkrótce wróci do dobrej formy” – mówi Alex Stoeckl, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

