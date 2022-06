UFC. Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła decyzją po walce z Weili Zhang. Polka zakończyła karierę!

Mimo że Joanna Jędrzejczyk dobrze rozpoczęła rywalizację z Wieli Zhang, ona sama oraz jej kibice nie mogli długi cieszyć się z takiego stanu rzeczy. Bardzo szybko zawodniczka z Chin przeszła z Polką do parteru, gdzie osiągnęła nad nią sporą przewagę, zadając wiele mocnych ciosów. Z kolei w drugiej rundzie oponentka fighterki z Olsztyna walka skończyła się w jednym momencie. Jędrzejczyk nadziała się na potężny cios przeciwniczki i padła na deski.

UFC. Joanna Jędrzejczyk znokautowana przez Weili Zhang. Postanowiła zakończyć karierę

Reprezentantka naszego kraju przegrała przez nokaut. Chwilę po tym, jak się otrząsnęła, zakomunikowała bardzo ważną decyzję. – Bardzo was kocham i dziękuję za wsparcie. Chciałam powiedzieć, że przechodzę na sportową emeryturę. Dziękuję za to, że otrzymałam szansę – powiedziała wzruszona zawodniczka, zwracając się bezpośrednio do szefa UFC.

– Dana, przepraszam, że cię zawiodłam – dodała, jeszcze raz nawiązując do człowieka zarządzającego całą amerykańską organizacją mieszanych sztuk walki. – Dziękuję matchmakerom i wszystkim pracownikom UFC. Bez was nigdy by mnie tu nie było. To dla mnie trudny moment – mówiła pochodząca z Olsztyna zawodniczka.

Dlaczego Joanna Jędrzejczyk kończy karierę sportową?

W dalszej części swojego przemówienia wyjaśniła również, dlaczego zdecydowała się na podjęcie właśnie takiej decyzji. Jej powód jest banalnie prosty, Jędrzejczyk po prostu chce zmienić życiowe priorytety. – Mam już 35 lat. Chcę być mamą, rozwijać swoje biznesy, właśnie tego teraz pragnę. Byłam w ciągłym treningu przez 20 lat, spędziłam na macie więcej niż połowę mojego życia. Kocham was – zakończyła fighterka.

Kariera Joanny Jędrzejczyk była pełna sukcesów. Jednym z największych, które ma w CV, było sięgnięcie po mistrzowski pas UFC w kategorii słomkowej. Zdobyła go nokautując Carlę Esparzę. Następnie dzierżyła tytuł przez 966 dni z rzędu, pokonując takie gwiazdy jak Jessica Penne, Valerie Letourneau czy Claudię Gadelhę. Polka jest też wielokrotną mistrzynią świata oraz europy w boksie tajskim.

