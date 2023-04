Jan Błachowicz wskazał najlepszego polskiego wojownika MMA w historii. Stanowcza wypowiedź

40-letni Jan Błachowicz ma za sobą wspaniałą karierę, której końca jeszcze nie widać. Jest jedynym Polakiem, któremu udało się zgarnąć tytuł mistrza UFC wagi półciężkiej i wygrywał z wieloma utalentowanymi wojownikami, w tym m.in. z Israelem Adesanyą, czy Lukiem Rockholdem. W UFC walczyło kilku polskich fighterów, m.in. Krzysztof Soszyński, Krzysztof Jotko czy Mateusz Gamrot, ale to właśnie „Cieszyński książę” doszedł zdecydowanie najdalej. Teraz przyszło mu wskazać, kto był najlepszym polskim zawodnikiem MMA w historii.

Jan Błachowicz wskazał najlepszego polskiego wojownika MMA w historii

Były mistrz świata UFC w wadze półciężkiej wziął udział w magazynie „Koloseum”. W ramach formatu „10 gongów”, który polega na odpowiedzi na pytania jedynie w słowach „tak” i „nie” usłyszał pytanie, czy jego zdaniem, jest najlepszym polskim wojownikiem MMA w historii. Jan Błachowicz nie miał żadnych zawahań i bez problemu odpowiedział twierdząco. Zresztą, czy można się temu dziwić? Mało kto miał tak bogatą karierę w historii polskiego MMA.

Swoją pierwszą zawodową walkę 40-latek stoczył w 2007 roku w wieku 24 lat. Od tamtej pory wychodził do oktagonu aż 39 razy i 29 z nich zdołał wygrać. Najczęściej zwyciężał swoje pojedynki po decyzji sędziów, bo aż 11 razy, z kolei poprzez nokaut lub poddanie kończył walki dziewięć razy. Po raz ostatni wyszedł do klatki 10 grudnia 2022 roku podczas gali UFC 282. Jego ówczesnym przeciwnikiem był Rosjanin Magomed Ankalaev i była to walka o pas mistrzowski, jednak zakończyła się remisem i nie poznaliśmy nowego mistrza.

Wojownicy rzucają wyzwania Janowi Błachowiczowi

W ostatnim czasie Jan Błachowicz stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych, m.in. wyrażając chęć na ponowną walkę z Israelem Adesanyą. Legendarny wojownik UFC Chael Sonnen na swoim kanale YouTube potwierdził, że Polak zadeklarował chęć walki z Alexem Pereirą, co jego zdaniem byłoby bardzo ciekawe.

Po jakimś czasie chęć walki z Polakiem wyraził Brazylijczyk Paulo Costa. Fighter zaproponował, by ich konfrontacja miała miejsce 6 maja podczas gali UFC 299 w Newark, gdyż wielu zawodników wyłamało się z powodu kontuzji. „Cieszyński książę” jeszcze nie odpowiedział.

