Rzucił rękawicę Janowi Błachowiczowi. Natychmiastowa reakcja Polaka

Ostatnia walka Jana Błachowicza odbyła się w grudniu 2022 roku, w której zmierzył się z Rosjaninem Magomedem Ankalaevem. Pojedynek ten zakończył się werdyktem sędziów, którzy zdecydowali, że padł remis. Choć wiele wskazywało na to, że dojdzie między nimi do rewanżu, to najprawdopodobniej do niego nie dojdzie, ale to również nie oznacza, że „Cieszyński Książę” nie wróci do oktagonu.

Możliwy powrót Jana Błachowicza do oktagonu

W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że najlepszy polski zawodnik MMA zmierzy się z Alexem Pereirą, czyli mistrzem wagi średniej. Legenda UFC Chael Sonnen na swoim kanale YouTube zdradził, że Polak miał zadeklarować Brazylijczykowi, że chce pojedynku z nim, co – według byłego fightera byłoby bardzo ciekawe.

– Jan Błachowicz powiedział Pereirze, że będzie jego pierwszym rywalem w wadze półciężkiej. Sądzę, że byłoby to interesujące. Pereira potrzebuje pojedynku o dużym znaczeniu – powiedział 46-latek.

Brazylijczyk rzucił wyzwanie Janowi Błachowiczowi

Teraz na Twitterze wyzwanie Janowi Błachowiczowi rzucił Paulo Costa, który dodał, by się zmierzyli 6 maja w oktagonie podczas gali UFC 288 w Newark. Wokół tego wydarzenia pojawiły się problemy personalne, bo obsada co-main eventu wykruszyła się z powodu kontuzji.

„Gala PPV z 6 maja jest w tarapatach. Jan Błachowicz vs Costa byłoby zbawieniem. UFC, dajcie mi znać” – napisał na Paulo Costa.

Zawodnik mieszanych sztuk walki dodał, że „wjeżdża na pełnym soku”, wokół którego buduje swoją postać, po sugestiach, że miałby zażywać środków dopingujących.

Reakcja Jana Błachowicza

Brazylijczyk nie musiał długo czekać na odpowiedź Jana Błachowicza. „Cieszyński Książę” zdradził, że otrzymał propozycję walki, na którą się zgodził. „Więc kilka dni temu Paulo Costa dostał propozycję walki ze mną. Ja powiedziałem tak, on powiedział – nie. Walka się nie odbędzie” – podkreślił.

„Jak dużo soku potrzebuje? Jedna butelka wina wystarczy, aby znokautować tego gościa” – zakończył.

