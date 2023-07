Tomasz Hajto zawalczy w MMA. Zmierzy się ze znanym siatkarzem

Jeśli freak fighty jeszcze kogoś zadziwiają, to ta walka szokuje jeszcze bardziej. W środę odbyła się konferencja przed zaplanowaną na 5 sierpnia galą Clout MMA 1. O nowej federacji jest głośno m.in. ze względu obecność Sławomira Peszki. Dodatkowo mówi się, że to klon starej organizacji High League, której aktywa zamrożono ze względu na powiązania z osobami z Rosji i Czeczenii. Nowy projekt również jest badany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Póki co organizują sierpniową galę bez problemów.

Tomasz Hajto zawalczy ze Zbigniewem Bartmanem

Podczas konferencji prezentującej uczestników gali zaplanowanej w warszawskim Torwarze zaprezentowano wielu zawodników budzących mniejsze bądź większe kontrowersje. Największy szok – nie tylko w hali, ale i w Internecie – wywołał materiał video prezentujący związanie się z federacją Tomasza Hajty. Były piłkarz przez lata uchodził za ważną postać defensywy Biało-Czerwonych. Obrońca może pochwalić się 62 występami w kadrze, a także udziałem w mistrzostwach świata 2002. Ponadto grał w Schalke 04 Gelsenkirchen, Nurnburgu czy Southampton.

W ostatnich latach Hajto zrobił furorę w Internecie ze względu na kontrowersyjne opinie i lapsusy językowe. Występuje jako ekspert telewizyjny przy meczach reprezentacji Polski. W sierpniu wejdzie do oktagonu, by zmierzyć się ze Zbigniewem Bartmanem, mistrzem Europy 2009 i zwycięzcą Ligi Światowej 2012. Były siatkarz ogłosił w ubiegłym tygodniu zakończenie kariery, by jednocześnie ogłosił, że spróbuje swoich sił w MMA. Federacja momentalnie ogłosiła go swoim zawodnikiem, lecz dopiero na pierwszej konferencji ogłoszono jego rywala. „Siatkówka czy piłka nożna? Zbigniew Bartman przekonamy się już 5 sierpnia” – powiedział Hajto w filmiku.

Hajto nie jest pierwszym piłkarzem, który próbuje sił w MMA

Co ciekawe w przeszłości Hajto zarzekał się, że nie przyjmie oferty freak fightu. W MMA sił próbowali już m.in. Jacek Wiśniewski czy Piotr Świerczewski – koledzy po fachu 50-latka.

Czytaj też:

Piotr Żyła zawalczy w MMA? Stefan Horngacher komentuje ten pomysłCzytaj też:

Artur Szpilka podjął ważną decyzję. Zwlekał z tym bardzo długo