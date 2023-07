Piotr Żyła zawalczy w MMA? Stefan Horngacher komentuje ten pomysł

Od jakiegoś czasu w mediach spekuluje się na temat obecności Piotra Żyła w sportach walki. W trakcie igrzysk europejskich „Wiewiór” został zapytany o swój debiut w oktagonie. Skoczek nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył zaskakującym doniesieniom.

Jakiś czas temu Sławomir Peszko otworzył federację o nazwie Clout MMA, której jest twarzą. Jedną z właścicielek jest znana influencerka Lexy Chaplin. Spekuluje się, że Piotr Żyła miałby właśnie zawalczyć z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Według doniesień skoczek narciarski miałby zainkasować za tę walkę około dwóch milionów złotych.

Stefan Horngacher: Niełatwo się go trenuje

Według Adama Małysza Żyła jest jedynym skoczkiem, po którym mógłby się tego spodziewać. Dziennikarze Sport.pl zapytali o te doniesienia byłego szkoleniowca „Wiewióra” – Stefana Horngachera, który zgodził się z cytowanymi słowami prezesa PZN.

– Jest świetnym sportowcem i osobowością, bardzo go lubię, ale niełatwo się go kontroluje. Nie zawsze da się narzucić to, jak ma trenować. Zawsze stanowi spore wyzwanie dla trenera – stwierdził w rozmowie ze sport.pl

Zdaniem Austriaka osobowość Piotra Żyły sprawia, że wygrywa. – Jest zawodnikiem, który dobrze sprawdza się na wielkich imprezach, bo nastawia się na jeden konkurs, ale czasem w kolejnym zupełnie go odcina. To nie do opanowania, tak jest z Piotrkiem – zakończył.

Zbigniew Bartman zawalczy w Clout MMA

Ostatnio w federacji Clout MMA zaprezentowany został Zbigniew Bartman, czyli emerytowany już siatkarz i były reprezentant Polski. Mogący grać na pozycji przyjmującego i atakującego zawodnik ma na swoim koncie mistrzostwo Europy, złoto i brąz Ligi Światowej oraz srebro Pucharu Świata. Ponadto brał udział na igrzyskach olimpijskich 2012 w Londynie.

Jeszcze nie wiadomo, z kim zmierzy się były reprezentant Polski w siatkówce, jednak takiego komunikatu należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Czytaj też:

Artur Szpilka podjął ważną decyzję. Zwlekał z tym bardzo długoCzytaj też:

Słynny polski bokser zadebiutuje w MMA. Zmierzy się z Marcinem Najmanem