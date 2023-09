Bokserski pojedynek stulecia potwierdzony! Czekał na niego cały świat

Walka pomiędzy Tysonem Furym a Ołeksandrem Usykiem zapowiadana była od wielu miesięcy. Jeszcze jakiś czas temu Brytyjczyk stwierdził, że nie widzi sensu w walce z Ukraińcem, jednak wszystko wskazuje na to, że zmienił zdanie. „Król Cyganów” oficjalnie potwierdził starcie w mediach społecznościowych, czym wywołał radość wielu kibiców. Nie podano wielu szczegółów, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że walka odbędzie się szybko.

Oficjalnie: Tyson Fury zawalczy z Ołeksandrem Usykiem

Patrząc na formę obu zawodników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że do starcia pomiędzy Furym a Usykiem w lepszej formie przystąpi ten drugi. W sierpniu Ukrainiec pokonał we Wrocławiu Daniela Dubois. Walka potrwała dziewięć rund, dzięki czemu 36-latek został mistrzem wagi ciężkiej w czterech federacjach, jednak nie obyło się bez kontrowersji, przez które Brytyjczyk wraz ze swoim sztabem zaczęli domagać się rewanżu. Arbiter stwierdził, że Dubois trafił przeciwnika poniżej pasa, ale ten utrzymywał, że to był cios w okolice brzucha.

Walka Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem szczególnie rozpala wyobraźnię fanów boksu na całym świecie. Wszystko dlatego, że będzie to pojedynek o pas mistrzowski wszystkich najważniejszych czterech federacji. Mowa o WBC, WBA, WBO i IBF. W rozmowie z „Daily Mail” Brytyjczyk twierdził, że ta walka nie ma sensu, nie okazując szacunku Usykowi. – Nie chcę walczyć z Usykiem. To mały ukraiński wazeliniarz. To wszystko, czym dla mnie jest. Nie interesuje mnie jednoczenie dywizji. To nic dla mnie nie znaczy – mówił „Król Cyganów”.

Pewne jest, że starcie odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadhdzie. Ostatecznej daty jeszcze nie podano, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie zorganizowana 23 grudnia lub w styczniu 2024 roku. Przypomnijmy, że wkrótce Brytyjczyk zmierzy się jeszcze z Francisem Ngannou.

