Były mistrz Europy w boksie wywołał strzelaninę. Są ranni

Nikta Iwanow nie pierwszy raz daje się we znaki rosyjskiej policji. Kilka lat temu został aresztowany za wszczęcie bójki w pociągu, w wyniku której jego przeciwnik, a prywatnie kolega z reprezentacji, odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Finalnie wyszedł z tego cały, ale obecny wybryk 37-latka jest znacznie poważniejszy i nie obejdzie się bez konsekwencji prawnych.

Były mistrz Europy w boksie postrzelił cztery osoby

Do strzelaniny doszło w sobotę 4 listopada w centrum Moskwy. Według informacji agencji TASS służby ratunkowe zostały wezwane do moskiewskiej restauracji Paulaner Brauhaus Paveletsky, gdzie postrzelone zostały cztery osoby. Szybko udało się ustalić, że sprawcą zamieszania był 37-letni zamachowiec, którym okazał się być były bokserski mistrz Europy amatorów Nikita Iwanow.

W 2013 roku mężczyzna sięgnął po złoto i srebro mistrzostw Europy, ale też został mistrzem Rosji w amatorskim boksie. Jego kariera trwała od 2007 do 2015 roku, podczas której stoczył 65 walk amatorskich, z których wygrał aż 53, jednak tylko sześć przez nokaut. Były bokser po raz pierwszy miał problemy z prawem jesienią 2020 roku. To wtedy doszło do wcześniej wspomnianej bójki.

Zarówno on, jak i jego kolega Bassir Mirsijabow wywołali zamieszki w pociągu, wdając się w bójkę między sobą. Kiedy służby porządkowe zainterweniowały, okazało się, że obaj mężczyźni znajdują się pod wpływem alkoholu. Iwanow tak pobił swojego oponenta, że ten w ciężkim stanie trafił do szpitala i został podłączony pod respirator. Poszkodowanego uratowali lekarze, a Iwanow uniknął ciężkiej kary. Tym razem będzie inaczej, ponieważ w przypadku udowodnienia winy, zostanie wszczęte postępowanie w celu ustalenia umyślnego wywołania uszczerbku na zdrowiu.

