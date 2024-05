Zaskakujące wyznanie Jakuba Rzeźniczaka. Dlatego dołączył do Clout MMA

Jakub Rzeźniczak zdecydował się dołączyć do freakfightów. Były obrońca reprezentacji Polski i Legii Warszawa zdecydował się podpisać kontrakt z federacją Clout MMA, której twarzą jest Sławomir Peszko. Ostatni czas dla 37-latka był bardzo trudny, głównie przez kontrowersyjne wypowiedzi nt. dawnych związków. Mężczyzna zmierzy się z inną polaryzującą postacią – Szalonym Reporterem.

Jakub Rzeźniczak krytykowany za dołączenie do freakfightów

Inna zawodniczka tej federacji – Marianna Schreiber w ostrych słowach skomentowała to zestawienie. „Nawet nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem, czy ta walka w ogóle powinna się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach” – napisała.

Następnie 31-latka nagrała film dedykowany postaci Jakuba Rzeźniczaka. "Jest znany nie ze swojej formy na boisku, tylko z tego, jak negatywnie traktował swoje dzieci" – mówiła m.in.

Jakub Rzeźniczak o kulisach dołączenia do Clout MMA

Dziennikarz Artur Przybysz przeprowadził wywiad z Jakubem Rzeźniczakiem, w którym poruszony został temat jego dołączenia do federacji Clout MMA. – Traktuję to jako wyzwanie sportowe, bo w piłkę grałem praktycznie 20 lat i bez tej adrenaliny ciężko funkcjonować – stwierdził.

– Jest to też sport indywidualny, nie można się nigdzie ukryć, tutaj jestem sam w klatce z przeciwnikiem i wszystko zależy ode mnie – dodał.

Jakub Rzeźniczak: Nigdy się nie biłem

Jak się okazuje, Jakub Rzeźniczak zdradził przyczyny motywację, jaką się kierował, dołączając do Clout MMA oraz poinformował, że nigdy wcześniej nie miał nic wspólnego z tą dyscypliną sportu. – Jest to też duże wyzwanie, bo ze sportami walki nie miałem nic nigdy wspólnego. Nawet pod przysłowiową dyskoteką nigdy się nie biłem, więc to jest dla mnie totalnie coś nowego – dodał.

– Aspekt finansowy też jest istotny, bo to są duże pieniądze i tego nie ukrywam. Wcześniej w życiu zarobiłem dużo, jak wszyscy wiedzą, miałem żonę, z którą się rozwiodłem i tak się zachowałem, że postanowiłem wszystko oddać swojej byłej żonie – zakończył.

Clout MMA 5 zaplanowano 8 czerwca w katowickim Spodku. Oprócz tej walki będzie można zobaczyć m.in. walkę Amadeusza „Ferrariego” Roślika z Denisem „Bad Boyem” Załęckim czy AJ Challenge z udziałem Adama „AJ” Josefa z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem.

Cały wywiad można obejrzeć na kanale Artura Przybysza. Link poniżej:

