Oburzające zachowanie rosyjskich hokeistów. Bortniczuk nie wytrzymał

To, co dzieje się na Ukrainie wpływa nie tylko na kwestie relacji międzynarodowych, ale również rywalizację na sportowych arenach. Rosjanie są wykluczani z udziału w kolejnych imprezach. To jednak zdaje się nie robić na nich większego wrażenia. Wystarczy spojrzeć na to, co pokazali rosyjscy hokeiści.

Jeszcze kilka dni temu media wiele stron poświęcały rosyjskiemu gimnastykowi, który wchodząc na podium „udekorował” kostium symbolem „z” , którym oznaczane są rosyjskie jednostki walczące na Ukrainie. Jednak to, co zrobili rosyjscy hokeiści, jest jeszcze bardziej oburzające. Kamil Bortniczuk nie wytrzymał. Dobitny komentarz Podczas meczu rosyjskiej ligi bandy, czyli tamtejszej ligi hokeja na lodzie zawodnicy Ska Neftianik i Dynamo Moskwa postanowili pokazać, co sądzą o trwającej na Ukrainie wojnie. Jeszcze przed spotkaniem zaplanowali, co zamierzają przekazać światu. Tuż przed pierwszym gwizdkiem zawodnicy obu drużyn na tafli lodu ustawili się w symbol „z” . Tym samym dali światu jasny sygnał, że popierają działania Władimira Putina. Obojętnie wobec zachowania rosyjskich zawodników nie mógł przejść polski minister sportu Kamil Bortniczuk. Jego komentarz opublikowany za pośrednictwem mediów społecznościowych nie pozostawia żadnych wątpliwości. „Z dedykacją dla tych, którzy jeszcze niedawno uważali, że nie należy wykluczać rosyjskich sportowców. Chcielibyście zobaczyć rosyjskich sportowców ustawiających się na europejskich lodowiskach, parkietach, boiskach w taką „Zetkę” ?” – napisał na Twitterze minister sportu. twitter Przypominamy, że drużyny z Rosji zostały wykluczone z rozgrywek organizowanych przez FIFA i UEFA. W ślad za piłkarskimi organizacjami poszło również FIVB, które odebrało Rosji prawo do organizacji mistrzostw świata w siatkówce. Rosyjskie drużyny zostały również wykluczone z rozgrywek piłki ręcznej przez EHF. Czytaj też:

