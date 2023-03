Polak wicemistrzem świata! Na taki sukces biało-czerwoni czekali prawie trzy dekady

Sobota, 11 marca 2023 roku zapisze się na kartach historii polskiego biathlonu już na zawsze. Po 27 latach oczekiwania na krążek w kategorii juniorów Polak osiągnął wielki sukces, zdobywając tytuł wicemistrza świata. Do zwycięstwa zabrakło naprawdę niewiele, jednak nie ma na co narzekać. Ten bieg zapadnie mu w pamięci do końca życia.

Jan Guńka wicemistrzem świata juniorów

21-letni polski biathlonista nie uchodził za faworyta sprintu, jednak od samego początku biegł równym tempem, dzięki czemu wypracował sobie przewagę nad częścią stawki. Jego strzały były bardzo celne, aczkolwiek rywale okazali się równie skuteczni. Był to czwarty medal 20-latka na arenie między narodowej. W ubiegłym roku zdobył brąz na mistrzostwach Europy Juniorów oraz dwa lata temu złoto i brąz na mistrzostwach świata juniorów młodszych.

Po raz ostatni na podium mistrzostw świata juniorów znalazł się Wojciech Kozub, który dokonał tego w 1996 roku, dwukrotnie stając na trzecim stopniu podium. Od tamtej chwili ani razu żaden Polak nie znalazł się nawet w najlepszej dziesiątce sprintu juniorów. Lepszy od Jana Guńki był jedynie Nowozelandczyk Campbell Wright, który prześcignął 20-latka o 35,4 sek. Na trzecim miejscu znalazł się Francuz Maxime Germain.

W tym samym wyścigu udział brali również inni reprezentanci naszego kraju. Byli to Konrad Badacz, Marcin Zawół oraz Jakub Potoniec. Wszyscy zajęli odpowiednio 11, 15 i 32 miejsca.

