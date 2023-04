Dawid Kubacki przekazał wspaniałe wieści. Chodzi o jego żonę

W ostatnim czasie cała Polska drżała o zdrowie Marty Kubackiej, żony Dawida Kubackiego. W końcówce sezonu Pucharu Świata skoczek opuścił kadrę i udał się do szpitala w Zabrzu, dokąd trafiła jego ukochana z przyczyn kardiologicznych.

Stan zdrowia Marty Kubackiej systematycznie się poprawiał

Stan zdrowia żony skoczka narciarskiego był kiepski, ale szybko i systematycznie zaczął ulegać poprawie. – Przed nami jeszcze spory kawałek drogi, ale lekarze wykonali ogromną pracę, żeby pomóc Marcie i teraz mówią, że parametry pracy jej serca w krótkim czasie bardzo szybko się poprawiły, co rzadko się zdarza – relacjonował reprezentant Polski.

W mediach spekulowano i dopytywano Dawida Kubackiego, kiedy jest możliwość powrotu jego żony do domu. Na Wielkanoc to się nie udało, ale skoczek narciarski nie naciskał lekarzy na przyspieszenie tej decyzji. – Jeżeli będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, to będą woleli zostawić ją dłużej, żebyśmy potem wrócili do domu bezpiecznie, z przekonaniem, że nic podobnego już się nie wydarzy. Lekarze też nie mogą podać konkretnej daty. Jeżeli będą pewni, to my się dowiemy kilka dni wcześniej, że wracamy do domu – podkreślił.

Kubaccy wrócili do domu

Na początku kwietnia reprezentant Polski stwierdził, że może uda się małżeństwu w domu spędzić czwartą rocznicę ślubu, która przypada na 1 maja. Te przypuszczenia okazały się prawdziwe, bo jak poinformował w piątek 14 kwietnia na swoim Facebooku Dawid Kubacki, wraz z żoną wracają do domu.

„Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy” – napisał na Facebooku Dawid Kubacki.

Martę Kubacką czeka długotrwała rehabilitacja

To jeszcze nie koniec, bo teraz żonę Dawida Kubackiego czeka długotrwała rehabilitacja.

„Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów! Okazuje się, że prawie każdy z nas zna kogoś z kardiowerterem-defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca. Ja z taką osobą będę dzielić życie, drugie życie” – podkreślił.