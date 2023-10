Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje w wyborach parlamentarnych. Można się zdziwić

Justyna Kowalczyk-Tekieli pozostaje aktywna w mediach społecznościowych i często zabiera głos na bieżące tematy. Była mistrzyni biegów narciarskich nie ogranicza się jedynie do tematyki sportowej, choć w większości przypadków odnosi się do niej. 15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne, w których udział weźmie kilku byłych sportowców. Jeden z nich przykuł uwagę czterokrotnej zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo będzie głosować w wyborach parlamentarnych

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wzbudzają emocje w całym kraju. Dowodem na to może być sytuacja, która wyniknęła pomiędzy Zbigniewem Bońkiem a posłem Prawa i Sprawiedliwości Januszem Kowalskim. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej a obecnie wiceprezydent UEFA zaczepił polityka na „X”, a ten mu odpowiedział. Teraz w całkowicie innym tonie do tematyki wyborów odniosła się Justyna Kowalczyk-Tekieli, która przekazała, że swój głos odda na byłego skoczka narciarskiego Jakuba Kota.

„Będę głosować, bo od wyników wyborów bezpośrednio będzie zależeć ważna decyzja rzutująca na moje i Hugonka życie. Mój głos oddam Jakubowi Kotowi. To, że był sportowcem, jest najmniej dla mnie ważne. To mądry, elokwentny człowiek, który umie w ekonomię” – napisała 40-latka, dodając, że nigdy nie została poproszona przez swojego kandydata na oddawanie na niego głosu. „P.S. Jakub nigdy nie poprosił mnie i poparcie. O jego kandydaturze dowiedziałam się z plakatów” – dodała była biegaczka narciarska.

Kim jest Jakub Kot?

Jakub Kot nie zawojował dorosłej kadry skoczków narciarskich, co nie oznacza, że nie ma na koncie sukcesów. Jest medalistą mistrzostw świata juniorów oraz dwukrotnym medalistą zimowej uniwersjady. Obecnie pełni funkcję eksperta telewizyjnego, ale też delegata technicznego FIS. W 2018 roku uczestniczył w wyborach, kandydując z listy Koalicji Obywatelskiej do sejmiku małopolskiego. Nie odniósł sukcesu ze względu na niewystarczającą liczbę głosów.

33-latek teraz także startuje z listy KO i widnieje na 6. pozycji w okręgu, obejmującym powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki i gorlicki. Poza tym jest bratem dobrze znanego skoczka narciarskiego Macieja Kota.

