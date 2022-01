Rafael Nadal skomentował sytuację Novaka Djokovicia. „Wiedział, jakie są zasady”

Novak Djoković został dopuszczony przez organizatorów Australian Open do udziału w turnieju, ale inne zdanie na ten temat miały władze kraju, które zapowiedziały, że jeżeli Serb nie przedstawi twardych dowodów na to, że nie może się zaszczepić, nie zostanie wpuszczony na teren Australii. Djoković przyleciał na miejsce i utknął na lotnisku. Tenisiście anulowano wizę i zarządzono deportację, która została opóźniona do poniedziałku. Serbski zawodnik przebywa teraz w hotelu dla imigrantów w Melboure. Prawnicy zawodnika odwołali się od decyzji władz Australii, ale nie za wiele to dało.

Australian Open. Rafael Nadal: Novak znał zasady już wcześniej

Sytuacja Novaka Djokovicia komentowana jest szeroko w całym tenisowym świecie. Jedną z osób, która podzieliła się swoim spojrzeniem na świat był Rafael Nadal. – Jeśli by chciał, to mógłby zagrać w Australii bez problemu. Nie podoba mi się ta sytuacja i w jakimś sensie żal mi Novaka. Trzeba jednak zaznaczyć, że znał on zasady uczestnictwa już wcześniej – powiedział tenisista.

-Novak podjął swoją własną decyzję i każdy ma prawo takowe podejmować, ale zawsze są konsekwencje – mówił jeszcze Nadal. Na lotnisku wystarczyło, żeby Novak Djoković wytłumaczył, czemu nie może się zaszczepić, biorąc pod uwagę, że wymogiem udziału w turnieju było właśnie przyjęcie szczepionki. – Jedno jest jasne, żeby wziąć udział w zawodach wystarczyło się zaszczepić. Ludzie w ostatnich dwóch latach wycierpieli za wiele, żeby nie przestrzegać zasad. W moim odczuciu szczepionki to jedyne rozwiązanie, by zatrzymać pandemię – stwierdził jeszcze Nadal.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek dodał tajemniczy rebus. Rozwiązanie jest dość zaskakujące