Novak Djoković już trenuje. ATP wydało oświadczenie. „Szkodliwa seria wydarzeń”

W poniedziałek 10 stycznia decyzją sądu została Novakowi Djokoviciowi przywrócona wiza i paszport. Serb został wypuszczony z aresztu i rozpoczął przygotowania do Australian Open. Minister ds. imigracji Alex Hawke w każdej chwili jednak może skorzystać z indywidualnego prawa do deportacji i ponownie anulować najlepszemu tenisiście świata wizę. Niedługo po wypuszczeniu Djokovicia organizacja ATP zrzeszająca profesjonalnych tenisistów, wydała swoje oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie ATP ws. Djokovicia. „Szkodliwa dla wszystkich seria wydarzeń”

Organizacja rozpoczęła od komunikatu, że w pełni szanuje poświęcenie, jakie ponieśli obywatele Australii w walce z pandemią. W oświadczeniu zaznaczone jest dalej, że cała sytuacja z Novakiem Djokoviciem pokazała, jak ważna jest klarowna komunikacja i zrozumienie zasad. „Jasne jest, że Novak Djoković jadąc do Australii myślał, że otrzymał niezbędne zwolnienie lekarskie do wkroczenia do kraju. Seria wydarzeń poprzedzających poniedziałkową rozprawę sądową była szkodliwa na wszystkich frontach, w tym dla dobrego samopoczucia Novaka i przygotowań do Australian Open” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Według ATP prośba o potraktowanie Djokovicia jak wyjątku medycznego została wystosowana niezależnie od organizacji. „Z zadowoleniem przyjmujemy wynik poniedziałkowego przesłuchania i czekamy na kilka ekscytujących tygodni tenisa” – dodano jeszcze w komunikacie. Na koniec dodano, że ATP w pełni popiera szczepienia i uważa je za słuszną drogę do zażegnania pandemii. Według organizacji 97 proc. z najlepszych 100 tenisistów jest obecnie zaszczepionych.

