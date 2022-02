WTA w Dosze. Wybitny mecz w wykonaniu Świątek! Polka rozbiła wiceliderkę rankingu

Iga Świątek po wygranym spotkaniu z Darią Kasatkiną awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzyła się z turniejową „jedynką” Aryną Sabalenką.

Wspaniały pierwszy set w wykonaniu Świątek

Iga Świątek rozpoczęła mecz z Aryna Sabalenką piorunująco, ponieważ nie pozwoliła swojej przeciwniczce wygrać żadnego z trzech pierwszych gemów przy jej zagrywce. Swój serwis co prawda oddała, ale po pięciu gemach prowadziła aż 4:1. Jak na razie nasza zawodniczka prowadziła praktycznie bezbłędną grę. Białorusinka przełamała Polkę na 4:2, ale ta zupełnie się nie zraziła i wygrała dwa następne gemy, zdobywając tym samym pierwszego seta. Nie wiadomo było, jak skończy się całe spotkanie, ale jedno było pewne – Biało-Czerwona grała wyśmienicie.

Druga partia nie była już tak łatwa. Sabalenka zrobiła to samo, czego dokonała Iga Świątek w pierwszym secie – wygrała trzy pierwsze gemy z rzędu. W odróżnieniu od Białorusinki, Biało-Czerwona zdołała wrócić do gry – następne gemy należały bowiem do naszej reprezentantki. Nie będzie przesady w tym, jeśli powiemy, że Świątek grała wyśmienicie. Sama wcześniej ani przez chwilę nie przejęła się tym, że przegrywa 0:3. Młoda tenisistka szła do przodu punkt po punkcie i cierpliwie budowała swoją przewagę. Spokojna i precyzyjna gra zaowocowała sześcioma gemami wygranymi z rzędu i awansem do półfinału WTA 1000 w Dosze, w którym zmierzy się z Marią Sakkari.

