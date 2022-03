Iga Świątek zagra w Polsce. Powalczy o awans do Pucharu Billie Jean King

Iga Świątek ma wspaniały początek sezonu 2022. Polka znalazła się w półfinale wielkoszlemowego Australian Open, a parę tygodni później odnotowała triumf w WTA 1000 w Dosze. Żeby obejrzeć naszą najlepszą tenisistkę, często trzeba podróżować w dalekie zakątki świata. Niedługo kibice będą mieli okazję podziwiania jej w akcji bez międzynarodowych wojaży, bowiem Światek pojawi się niedługo na turnieju w Polsce.

Iga Świątek zagra w turnieju drużynowym

Iga Świątek przyleci w kwietniu do Polski, by wziąć udział w meczu reprezentacji naszego kraju przeciwko Rumunii. Stawką jest awans do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Zawody zaplanowane są na 15-16 kwietnia i odbędą się w Radomskiem Centrum Sportu, które gościć będzie pierwszą w swojej historii międzynarodową imprezę. W składzie Biało-Czerwonych oprócz Świątek powinna się pojawić Magda Linette, Magdalena Fręch i Alicja Rosolska.

Oprócz Polki w radomskiej hali pojawi się np. Simona Halep, która wesprze swoją rumuńską reprezentację. Wydaje się więc, że zapełnienie hali, która może pomieścić pięć tysięcy kibiców, nie będzie trudne. Jeśli ktoś nie może obejrzeć Świątek na żywo w Radomiu, będzie miał jeszcze jedną okazję podczas zawodów WTA 250 BNP Paribas Poland Open w Gdyni. Tę informację przekazała menadżerka naszej tenisistki.

Czytaj też:

Nowe sankcje od UEFA. Tym razem decyzje dotyczą Białorusi