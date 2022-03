Hubert Hurkacz awansował w Indian Wells. Wiemy z kim i kiedy zmierzy się w walce o ćwierćfinał

Tegoroczna edycja turnieju Indian Wells jak na razie jest udana dla polskiego kibica. Przez kolejne szczeble przechodzi Iga Świątek, a dobrze radzi sobie również Hubert Hurkacz. Co prawda pochodzący z Wrocławia zawodnik miał pewne kłopoty w starciu ze Stevem Johnsonem, aczkolwiek ostatnie pokonał go i przeszedł do następnej rundy turnieju.

Trudny pierwszy set Huberta Hurkacza w meczu ze Stevem Johnsonem

Polak tak naprawdę stosunkowo niedawno rozpoczął rywalizację w Indian Wells. Został bowiem rozstawiony z numerem 11, a to oznaczało, że zdobył również wolny los i od razu awansował do drugiej rundy. W niej wygrał z Oscarem Otte i dzięki temu mógł zagrać również ze wspomnianym wcześniej Amerykaninem.

Ten jawił się dla Hurkacza jako jeszcze trudniejszy przeciwnik, ponieważ wcześniej wyeliminował z gry między innymi Asłana Karacjewa. I rzeczywiście w pierwszym secie Johnson dał się mocno we znaki Biało-Czerwonemu. Nasz rodak oraz jego rywal prowadzili wyrównane starcie, w którym jeden nie potrafił odskoczyć drugiemu. Nie byli oni w stanie wzajemnie się przełamywać i o wyniku pierwszej części starcia musiał zadecydować tie-break, w którym lepszy był Polak – wygrał 9:7.

Steve Jonhson nie wytrzymał presji

Pod koniec premierowego seta nerwy puścił rywalowi wrocławianina – po dwóch długich wymianach, w których stracił punkty, roztrzaskał swoją rakietę. Później, na szczęście dla Hurkacza, nie był już w stanie zachować spokoju, co nasz zawodnik wykorzystał. Johnson najgroźniejszy był, kiedy atakował forehandem, a Biało-Czerwonemu udało się to zneutralizować. W całym spotkaniu posłał też 13 asów serwisowych, dzięki czemu zdobył wiele punktów. W drugim secie szybko wyszedł na prowadzenie w kilku gemach i już go nie oddał.

Hubert Hurkacz – Andriej Rublow. Kiedy transmisja online i w TV?

Hurkacz wygrał więc cały mecz z Johnsonem 2:0 (7:6 i 6:3). O wejście do ćwierćfinału powalczy już niebawem z Andriejem Rublowem. Spotkanie to odbędzie się w nocy ze środy na czwartek – po północy. Starcie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport lub w serwisie polsatboxgo.pl.

