Początek ponownie był trudny, ale Iga Świątek gra dalej. Polka w ćwierćfinale Indian Wells!

Iga Świątek przystąpiła do Indian Wells rozstawiona z numerem trzecim, a wysoka pozycja w światowym rankingu sprawiła, że Polka rozpoczęła udział w turnieju od drugiej rundy. Triumfatorka French Open 2020 nie bez problemów, ale pokonała w trzech setach Angelinę Kalininę. Następnie również w stosunku 2:1 ograła Clarę Tauson i pewnie zameldowała się w czwartej rundzie. Tam jej rywalką była Angelique Kerber, z którą 20-latka zmierzyła się we wtorek 15 marca.

Indian Wells. Iga Świątek przegrała pierwszego seta

Świątek zaczęła spotkanie dość nerwowo, bo od dwóch podwójnych błędów serwisowych i oddania gema rywalce. Polka błyskawicznie, bo już w następnym gemie, odpowiedziała przełamaniem powrotnym, jednak dalej nie ustrzegła się błędów serwisowych. Tak było chociażby w piątym gemie, w którym Niemka po raz kolejny przełamała Polkę.

Kerber najpierw podwyższyła prowadzenie do 4:2, popisując się po drodze świetnym serwisem i forhendem, a następnie dzięki dobrej grze w obronie ponownie przełamała Świątek. Ta momentami była wręcz bezradna i miała problem z nabraniem odpowiedniej płynności w grze. Mimo to udało jej się przełamać Niemkę, w czym niejako pomogła jej rywalka, która dwukrotnie zagrała w siatkę.

Wygrany gem wyraźnie podbudował 20-latkę, która z akcji na akcję grała coraz agresywniej. Polka zdołała jednak tylko doprowadzić do stanu 4:5, po czym musiała uznać wyższość Kerber, która wygrała grę nerwów w ostatnim gemie i po niewymuszonym błędzie Świątek przypieczętowała wygraną w partii (6:4).

Indian Wells 2022. Iga Świątek doprowadziła do wyrównania

Świątek, która również dwa poprzednie spotkania w ramach Indian Wells rozpoczęła od przegrania pierwszego seta, dobrze weszła w drugą partię. Polka dość gładko wygrała pierwszego gema, a następnie przełamała rywalkę. Wprawdzie Kerber odpowiedziała tym samym, ale to Świątek po świetnej grze returnem ponownie wypracowała przewagę, doprowadzając do stanu 3:1.

Polka wprawdzie miała problem z utrzymaniem własnego podania, ale regularnie przełamywała rywalkę, dzięki czemu druga partia padła jej łupem. 20-latka wygrała 6:2 i doprowadziła do remisu w całym spotkaniu.

Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells!

Świątek uskrzydlona wygraną w poprzedniej partii dobrze rozpoczęła trzeciego seta, szybko zapisując gema na swoim koncie. Dalej gra toczyła się gem za gem i to Kerber jako pierwsza doprowadziła do przełamania, prezentując po drodze skuteczny forhend i dobrze grając w obronie. Polka nie pozwoliła jednak Niemce na wypracowanie przewagi i odpowiedziała przełamaniem przewrotnym, doprowadzając do rezultatu 3:3.

Świątek w kolejnych akcjach krok po kroku zbliżała się do triumfu w secie, nie dając rywalce szans na uzyskanie korzystnego wyniku. Ostatecznie partia ponownie padła łupem 20-latki, która wygrała 6:3, a w całym spotkaniu 2:1 i pewnie awansowała do ćwierćfinału Indian Wells.

Czytaj też:

Występ Miedwiediewa w Wimbledonie pod znakiem zapytania. Lider rankingu zagra, o ile złoży polityczną deklarację