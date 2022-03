Iga Świątek pokazała klasę. Tak polska tenisistka zareagowała na decyzję największej rywalki

Asheligh Barty 23 marca ogłosiła, że postanowiła zakończyć karierę sportową. „Nie byłam pewna, jak podzielić się z wami tą wiadomością, więc poprosiłam o pomoc moją dobrą przyjaciółkę Casey Dellacqua. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co dał mi ten sport. Czuję się dumna i spełniona. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali” – napisała na Instagramie.

Iga Świątek o decyzji Asheligh Barty

Liderka rankingu WTA, która na swoim koncie ma triumfy w Australian Open, Wimbledonie i French Open, w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wyjaśniła, że „jest gotowa i szczęśliwa”. – Po prostu wiem w swoim sercu, że w tej chwili taki wybór jest właściwy. Czas na ściganie innych marzeń – dodała.

Decyzję Barty skomentowała Iga Świątek, która rywalizowała z Australijką o pierwsze miejsce w rankingu WTA. „To wciąż dla mnie trochę surrealistyczne… Ashleigh, dziękuję za to, co zrobiłeś dla naszego sportu. Za każdym razem, gdy razem ćwiczyłyśmy i grałyśmy przeciwko sobie – zawsze było to wyzwanie w najlepszy możliwy sposób. Mam nadzieję, że będziesz cieszyć się każdą sekundą nowego rozdziału” – napisała polska tenisistka.

instagram

Iga Świątek będzie nową liderką rankingu WTA?

Barty po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu kariery poprosiła o to, by jej nazwisko usunięto z rankingu WTA. To z kolei stawia Świątek przed szansą na objęcie prowadzenia w prestiżowym zestawieniu. Stanie się tak, jeśli Polka wygra mecz drugiej rundy turnieju Miami Open, w którym już w piątek 25 marca zmierzy się z Viktoriją Golubić.

